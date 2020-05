Carlos Aguilar: “Pese a todas las medidas, me contagié”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la guerra contra el enemigo invisible, los soldados de la primera línea siguen cayendo enfermos de Covid-19.

Uno de esos guerreros es uno de los dos únicos neumólogos del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP) y exministro de Salud, Carlos Aguilar, quien el miércoles confirmó a través de diversos medios de comunicación que es portador del Covid-19.

“Fui informado ayer (martes) ya en horas casi de la noche la positividad en mi examen para coronavirus en hisopado faríngeo que me hice hace algunos días, efectivamente comencé con síntomas hace una semana: fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta y un poco afectado del estado general”, detalló Aguilar.

Comentó que en un inicio pensó que se trataba de una faringitis o dengue, pero con la sospecha que fuera Covid-19, porque se puede confundir con una gripe cualquiera.

Añadió que desde hace una semana se aisló en su casa aún sin tener el resultado de las pruebas de laboratorio, que cuestionó porque tardó ocho días en que le dieran los resultados. Su aislamiento hizo que no infectara a compañeros de trabajo ni parientes.



“Yo he estado desde hace meses que comenzó esta batalla tomando todas las medidas del caso y con las medidas de bioseguridad adecuadas, estando muy alerta, y bueno soy personal de riesgo en un hospital Covid-19, donde el riesgo es sumamente elevado y a pesar de todas esas medidas me he contagiado con el virus”, comentó.

Contó que fue al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se hizo una prueba rápida que salió negativa.

“El Seguro Social me brindó una incapacidad laboral, yo fui a la emergencia como un paciente más porque solo ahí me podían hacer la prueba rápida¨, explicó.

Luego en el Tórax le hicieron la prueba PCR, que sí resultó positiva.