IHSS Regional del Norte: “Mandamos base de datos... ella no hizo su trabajo”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la región de Cortés y del Hospital Regional del Norte, Omar Jananía, aseguró a EL HERALDO que ellos enviaron la base de datos de pacientes con coronavirus (Covid-19) correcta a las autoridades de Salud.

La reacción de Jananía se da luego de que la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud dijera que la responsabilidad del “planchón” en los comunicados 60 y 61 del 7 y 8 de mayo en los que se duplicaron 94 casos, fue responsabilidad del IHSS de San Pedro Sula.

“No hay duplicación de números, aquí el error fue de la doctora encargada de allá (Vigilancia de la Salud) que pidió los documentos en Tegucigalpa porque ella pidió la base de datos del Hospital Regional del Norte y se le mandó la base de datos, no pidió el resultado del día que es diferente”, detalló Jananía.

El galeno aclaró que no mandaron datos duplicados a la Unidad de Vigilancia de la Salud del nivel central. “Nosotros no hemos mandado datos repetidos, mandamos una vez la base de datos que la doctora (Karla Pavón) pidió”, recalcó.

El martes pasado, a través de un comunicado, la Secretaría de Salud aseguró que la duplicación de los casos fue un error del IHSS.

“Como resultado de esa revisión, se constató que en fecha 7 de mayo de 2020, el IHSS, dentro de su reporte, envió 94 casos positivos que coinciden con los enviados un día anterior”, señala el comunicado de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

Fue la Unidad de Datos de EL HERALDO la que constató el pasado fin de semana el “planchón” en los comunicados.

Luego de esa depuración de datos, la cifra de casos positivos de Covid-19 bajó, al menos a ese día, de 2,100 casos a 2,006 afectados de la enfermedad viral.

“Claro, es bonito quitarse (lavarse) las manos (de) la responsabilidad que cada quien tiene, no vamos a entrar en controversia, la doctora (Karla) Pavón se comunicó con la epidemióloga nuestra y le pidió la base de datos de los positivos del Hospital Regional del Norte, se la mandamos, y eso fue todo lo que pasó”, contestó Jananía.

Asimismo, el galeno añadió: “¿Cómo utilizó los datos? ¿Si filtró o no filtró? ¿Nunca revisó las fechas?, entonces, ella no hizo su trabajo, ella solo agarró y empezó a contar, pero no revisó las fechas, ella no hizo su tarea”.

