Líder de Los Cachiros confiesa que tiene dinero oculto en Honduras

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Ocultos en alguna parte de Honduras se encuentran cuatro millones de dólares que pertenecen a Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cartel de Los Cachiros, según lo confesó este viernes durante el séptimo día del juicio de Tony Hernández.



Durante el interrogatorio de la defensa del exdiputado nacionalista, Devis Rivera dijo que todavía tenía dinero de las actividades ilícitas que realizaba en Honduras.



"¿Queda dinero?", preguntó la defensa. "Sí. Lo retiré de los bancos después de que la OFAC -Oficina de Control de Bienes Extranjeros- nos mencionara. Lo escondí en otro lugar en Honduras", respondió el Cachiro.

Los abogados de Tony le preguntaron cuándo había sacado el dinero a lo que Devis Rivera respondió: "El director del Banco Continental me dijo qué estaban a punto de congelar nuestros fondos para poder retirarlos justo antes. Son alrededor de 100 millones de lempiras".



-¿Entonces unos 4 millones de dólares estadounidenses? -No sé el tipo de cambio. Jaime Rosenthal me lo dio en efectivo", reveló. "Entonces, ¿dónde te escondiste?", cuestionó la defensa.



"En algún lugar de Honduras", dijo el Cachiro.



"¿Le dijiste a la DEA dónde?, No señor. No me preguntaron", aseguró.



El líder de Los Cachiros se entregó a la justicia de Estados Unidos en enero de 2015 tras ser mencionado como narcotraficante.

