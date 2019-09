Miriam Barahona: “Me llevaban a inyectarme pero el carro se arruinó”

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tranquila, coherente y con una leve sonrisa ofreció una entrevista a EL HERALDO la magistrada liberal del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona, quien contó su historia sobre las circunstancias en las que se vio involucrada en un incidente.

La funcionaria se refirió a dos videos que aparecieron en las redes sociales y que generaron variados comentarios entre los mismos liberales, que incluso llegaron a afirmar que tenía problemas psicológicos y que la iban a sustituir. Esta es la entrevista que concedió.

¿Qué puede decir usted de su salud?

Yo estoy al cien por ciento restablecida de mi salud, tuve una bronquitis aguda que descuidé debido a la responsabilidad de ir a una entrevista (audiencia) pública con todos los conocimientos necesarios. Todo está bien, usted más que nadie está dando fe

de mi salud.

¿Qué nos puede decir de un video en el que usted aparece corriendo bajándose de un carro y subiéndose a otro mientras es perseguida por otra mujer?

Fíjese que yo ya había ido al médico, ya estaba con prescripción médica, mi otorrino me dio incapacidad, pero como yo tenía que cumplir con una responsabilidad de venir acá, yo dije primero mi país y no mi salud. Me llevaban a inyectarme pero el carro de mi amiga no funcionó, se apagó, se le arruinó el sistema eléctrico y había una persona adelante que también era conocida mía y, por eso, esa persona me saca porque sabe que estoy con una fiebre de 39 grados.

VEA: Así se sustrajeron fondos del Bono 10 Mil para adquirir vehículos de lujo

¿Y la señora que va atrás qué quiere hacer?

Quiere apoyarme porque usted sabe con una fiebre de casi 40 grados lo débil que uno se pone. Yo iba enferma y entre más rápido me ponía la inyección, más rápido me restablecía.

Y el otro video en el que una mujer le dice a otra que la van a declarar héroe nacional al ser investida en el Congreso ¿es usted, es auténtico?

Esa no es mi voz ni soy yo. Es un vil montaje. Usted sabe que ahora todos los medios visuales, audibles, la tecnología logra suplantar lo que sea. Yo digo que la justicia divina es la mejor, mi corazón no alberga rencor para esas personas que por capacidad no (me) pueden sacar (y) quieren difamarme de otra manera.

¿Alguien de la bancada le insinuó que renunciara?

No, no, ninguno. Sería faltar a la verdad. Yo soy una persona que habla con misericordia y verdad siempre en su boca. Todos se dieron cuenta que era un padecimiento clínico de

la bronquitis.