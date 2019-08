Bebé luchó durante 10 días contra dengue grave

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una bebé de apenas 10 meses de nacida luchó para recuperarse del virus del dengue en el Hospital San Felipe.

La pequeña hoy está cumpliendo 11 meses de nacida y los médicos le anunciaron a la madre que darán el alta médica porque logró recuperarse de la enfermedad viral.

Honduras permanece bajo epidemia por la incidencia de casos y muertes por dengue que es transmitido por el zancudo Aedes aegypti.

Ella está interna hace 10 días en la sala pediátrica de dengue del Hospital San Felipe.

“Ella estaba con una fiebre y cuando la trasladaron para acá y le hicieron un examen de sangre, tenía 300 de plaquetas y le bajaron a 120 en un día, inmediatamente me dijeron que eran síntomas de dengue”, contó Ivone Arambú. Ellos proceden del Valle de Amarateca, Francisco Morazán.

“Me la empezaron a tratar con suero vía oral y luego intravenosa, le han hecho hemogramas diarios para ver si las plaquetas le subían”, comentó la señora.

Afirmó que temió cuando el cuerpo de su niña se puso helado, del ombligo hacia abajo, los pies estaban morados y no se le sentía el pulso.

“A mi niña me la tuvieron que atender de emergencia porque casi colapsa, estuvo a punto de entrar en shock y estuvo al límite de sufrir una taquicardia, eso fue horrible, lo más feo que me ha pasado en la vida, por un momento pensé que no iba a poder salir de esa complicación que tuvo”, recordó la mamá.

La señora agradece a Dios y a los médicos que la trataron que le salvaron la vida a su bebé.

