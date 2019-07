Autoridades no apoyan en el mantenimiento del zoológico Joya Grande

Unidad Investigativa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El rugido de los leones a las 2:00 de la tarde penetra cada rincón del zoológico Joya Grande. Los gansos se alborotan y en manada comienzan a correr moviendo su cola para protegerse bajo la sombra de un frondoso árbol.

Tres tigresas ven desde la parte alta, están en una jaula donde se refrescan en una piscina debido a que los rayos del sol se filtran al lugar donde se encuentran.

El olfato no los engaña, la cocinera de los 500 animales del zoológico Joya Grande prepara las frutas, verduras y adoba la carne para sus comensales.

Todos ya saben que es la hora de los alimentos y que en cualquier momento aparecen los cuidadores con las carretas cargadas de pollo crudo, carne de caballo, vegetales, frutas o pasto.

Justo cuando el equipo de EL HERALDO acababa de presenciar, la astucia de la jirafa Big Boy, quien ahora es capaz de abrir la jaula con su lengua para ir a buscar hojas de los arboles, apareció un joven empujando una carretilla.

Allí llevaban alrededor de 24 libras de pollo. Primero se aseguró en poner las trampas para entra a la jaula y en tres esquinas depositó la porción para cada animal.

Mejoras Hay muchas áreas que necesitan de una fuerte inversión en todo el predio de Joya Grande, pero eso es responsabilidad de la OABI, aseguran los empresarios que rentan el lugar y que ya se les venció el contrato.

Al salir y cerrar la jaula, como una bala, una tigresa salió de la piscina y comenzó a devorar el pollo, mientras que sus acompañantes buscaron las demás porciones.

Así los trabajadores reparten el banquete, a algunas aves les gusta la sandía bien picada, a otros la papa cruda, pero muchos otros la prefieren cocida.

En las diminutas jaulas de los leones, el alimento también estaba servido. A algunos les tiran pollos enteros y lo combinan con carnes rojas, la más consumida es la de caballo.

La mayoría de los felinos se ven robustos, a pesar que están en jaulas donde apenas se pueden mover debido a que no han sido ampliadas.

Según los trabajadores del lugar, el mayor porcentaje de los ingresos que tiene el zoológico se va en el gasto de la alimentación de los animales, pago de personal, servicios públicos e impuestos.

La misión de los empleados es mantener alimentados a todos los animales de Joya Grande.

Sagrario Escobar, coordinadora de área de educación ambiental, afirmó a EL HERALDO que todo lo que entra por cobro de entradas es para la alimentación de los animales.

Todas las especies que tienen en cautiverio no comen siempre lo mismo, hay dietas variadas de acuerdo con su biología.

Los leones, los tigres y los jaguares comen carne de caballo, son 25 caballos cada quince días que son destazados en el zoológico .

Estos son caballos de descarte o ya viejos que les llevan sus proveedores y después de destazarlos los meten a un cuarto frío donde se mantiene congelada la carne.

Los tigres, por ejemplo, comen de 20 a 25 libras de carne de caballo al día, los jaguares de ocho a diez libras y los leones también reciben sus porciones.

Esto genera un enorme gasto porque cada caballo cuesta 2,000 lempiras y se comen 50 al mes, son 100,000 lempiras que deben tener para alimentarlos.

Aparte se compra otro tipo de carne, como el pollo, para darles una dieta balanceada. Mientras que los animales herbívoros se alimentan con pastos, frutas y verduras, de acuerdo con sus condiciones y gustos.

Se estima que a la semana compran 20,000 lempiras en frutas y verduras, unos 80,000 lempiras al mes. La salud de los animales está a cargo de tres médicos veterinarios que realizan medicina preventiva, aseguran las autoridades del centro.

Decomiso

Datos proporcionados por la Sociedad Servicios Veterinarios Arca de Noé, que es la que explota el zoológico, asegura que desde el 2014 a la fecha han recibido 118 animales decomisados.

El problema es que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Ministerio Público (MP) solo los llevan, pero no se interesan en el gasto de su ubicación, qué van a comer y el tratamiento médico que reciben.

Según los representantes de la empresa que arrienda el zoológico por 175,000 lempiras mensuales, no reciben apoyo por parte del Estado para cuidar a todas las especies que tienen a su cargo y muchos llegan golpeados y maltratados de donde los rescataron.

Tienen médicos veterinarios que pasan dándole medicina preventiva a las especies enfermas.

EL HERALDO consultó con las autoridades del Departamento de Vida Silvestre del ICF sobre por qué las desprotegen y afirmaron que no es obligatorio que un centro reciba animales decomisados.

La fuente declaró que cada animal que se encuentra en un sitio como Joya Grande es propiedad del Estado, no del dueño del zoológico o de quien alquile el lugar, pero en el sitio son responsables de su cuidado.

Cuando el MP rescata algunos animales, el ICF define dónde los disponen, es decir, hacia dónde serán llevados.

Enfatizó que “las personas a cargo del sitio donde se van a llevar tienen toda la potestad de decir si los acepta o no, porque el Estado no tiene presupuesto para mantener estos animales”.

Por eso el que maneja el sitio puede decir que no lo acepta si no tiene la capacidad de mantenerlo, no es una obligatoriedad, reafirmó.

Evaluación

Las autoridades a cargo del zoológico aclararon que se necesita hacer una inspección con veterinarios y técnico especializado para determinar los golpes de los animales y el hacinamiento.

La veterinaria María Díaz, quien arrienda el complejo de animales, detalló que al venado que le falta un ojo es porque tienen una enucleación ocular que fue hecha quirúrgicamente, pero el animal está sano, no tiene heridas.

Sobre el deterioro de algunos recintos, refirió que hay gente trabajando en la reparación, ya que como en todos los lugares el invierno hace que las cosas se dañen.

En cuanto a los espacios de los hipopótamos, la empresaria y veterinaria indicó que falta hacer una evaluación técnica para determinar si el área y el ambiente donde tiene cautivos a cinco de estos animales es suficiente para su estadía.

El apoderado legal de Díaz, Sergio Garibaldi, justificó que nadie debe saber del deterioro o hacinamiento, según la publicación de EL HERALDO.

El abogado indicó que es cierto que se ha parado la reproducción de animales como los leones porque así lo establece la ley.

Además, no hay presupuesto para ampliar las instalaciones, ya que el Estado no se compromete en hacer inversiones para hacer más grande el zoológico.

También lamentó que ni la Alcaldía ni el gobierno les dé apoyo para mejorar el acceso para que haya más visitas, tampoco la organización puede invertir en mejorar esa calle, “el problema es que la Alcaldía piensa que el zoológico no es parte de la comunidad”, señaló.

El apoderado legal refirió que se busca que el zoológico tenga un repunte y mejorar los ingresos para que los animales tengan alimento y sean cuidados.

Refirió que Díaz está negociando permanecer a cargo del zoológico, a pesar de no tener los ingresos suficientes en este momento para mantenerlo y pagar el costo del arrendamiento.

Lo que necesita es que las autoridades le apoyen en hacer más atractivo en lugar y mejorar los daños que existen para que las personas pueda llegar a disfrutar de las bellezas que tiene el lugar.

Precisó que en el país no existe otra organización que tenga la capacidad y el valor de tomar el zoológico y mantenerlo como está hasta ahora, pero se necesita más apoyo por parte de las autoridades.