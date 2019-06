Juan Orlando Hernández: por qué los criminales pueden votar y la Policía no

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, cuestionó, durante la ceremonia de ascenso de la Policía Nacional, por qué a los uniformados no se les permite ejercer el sufragio. En este sentido, instó al titular del Congreso Nacional "sortear el polémico tema".



"Miren ustedes la necesidad de reflexionar. Les voy a dar un detalle. Yo me quedo pensando y me pregunto: ¿Cómo es posible que los policías depurados, los mareros y los criminales puedan votar, pero la Policía no tiene el mismo derecho a votar".



"Miren cómo estamos. ¿Por qué un marero, delincuente, criminal, violento, tiene derechos que el Estado no le puede dar al policía?. Es tiempo de reflexionar y de cambiar. El policía es un ciudadano de primer nivel; no podemos tenerlo en una categoría como ciudadano de segunda clase. Sé que es un tema polémico presidente Oliva, pero usted es bueno para sortear esos temas ahí en el Congreso Nacional", expresó JOH durante su discurso.



En el año 2014, esta misma petición la hizo el excandidato a la presidencia de la República por el partido Alianza Patriótica Hondureña, Romeo Vásquez Velásquez.



Sin embargo, por unanimidad de votos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denegó la solicitud "por ser contraria a los principios establecidos en la Constitución de la República" que lo prohíbe en el articulo 272.



"Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante", cita la Carta Magna.