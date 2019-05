Ya van cinco días sin clases y seis mil citas perdidas en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una semana sin clases y 6,000 consultas médicas sin atender es el saldo que deja a la fecha la crisis entre el gobierno y los sectores de salud y educación.

Los médicos mantienen firme su postura de no retornar a los consultorios y tampoco iniciar un diálogo, a menos que deroguen diez decretos ejecutivos que según ellos están creados para privatizar los servicios.

Por su parte, los maestros iniciaron tibias negociaciones con el gobierno, bajo las mismas exigencias con los decretos, pero sin retornar de manera definitiva a los aulas a brindar clases a más de dos millones de estudiantes. Ambos gremios permanecen unidos bajo la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación, pero con distintas acciones para presionar.

Lea también: Médicos enfrentados por la politización en llamados a asambleas

Doctores

“Vengo desde La Mosquitia, tengo a mi hija enferma, se me acabó el dinero y no han podido atenderla, les pido que busquen una solución, no hay camillas, tampoco servicio”, denunció a las autoridades Elma Herrera.

La mujer, al igual que otros miles de hondureños, llegó al Hospital Escuela con la esperanza de recibir atención médica, pero lo que se encontró fue a decenas de doctores, estudiantes, enfermeras en asambleas informativas en un trato cuestionable para los

más humildes.

Los médicos se mantienen en constantes asambleas, sin brindar atención.

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), explicó a EL HERALDO que cada vez más sectores se unen a la lucha, “vamos a seguir con las asambleas, con las visitas a los diferentes centros hospitalarios, haciendo conciencia a mayor cantidad de gente para que se comprometa en la lucha”.

Figueroa destacó que a las asambleas se han sumado estudiantes para conocer más detalles, enfermeras, “internos, residentes y vamos a seguir sumando más sectores, para sumarse a las acciones de la plataforma”.

Aclaró que hasta ahora “el gobierno no nos ha hecho ninguna solicitud formal por escrito, no han mostrado voluntad; si tuvieran intención de derogar los decretos lo hubieran hecho, nada les cuesta, no quieren”.

Consulta externa Los doctores decidieron mantener las atenciones de consulta externa paralizadas y suspender las cirugías a partir del lunes, mientras los maestros convocan a alumnos y padres de familia para informarles sobre las acciones a tomar, pero sin retornar a dar clases a las aulas.

Sobre las atenciones en el Hospital Escuela, explicó que se atiende la receta de los pacientes con enfermedades crónicas, “les extendemos la receta, aunque ahí no hay nada, pero cumplimos con dar la receta de la insulina, a los cardiópatas porque no los podemos dejar sin atención, pero consulta como tal no se brinda”.

Figueroa advirtió que a partir de la próxima semana van a parar “todas las cirugías, se han estado haciendo algunas, pero se van a parar”.

En cifras explicó que en el Escuela se brindan unas 1,500 atenciones, “pero consultas no se están dando”.

Esta postura fue refutada por el personal de Relaciones Públicas del Hospital Escuela, que aseguró que se atendió solo ayer 928 citas programadas.

Maestros

“Hay una convocatoria para los padres de familia y alumnos, para que vengan al colegio y se informen de la situación actual, después iniciarán las clases”, argumentó Erlin Barahona, docente del Instituto Central Vicente Cáceres.

EL HERALDO recorrió algunos centros educativos para verificar la presencia de maestros y alumnos, ambos asistieron, pero no precisamente para brindar y recibir el pan del saber. En algunas escuelas se observó menores dispersos, pero con portones cerrados y en otros, como el Instituto Técnico Honduras (ITH), los jóvenes optaron por realizar protestas y obstaculización al paso vehicular.

La Plataforma en Defensa de la Salud y Educación dejó claro cuáles serían las acciones para el magisterio.

Leonel Escoto, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), definió que para hoy se atienda a los padres de familia y se les explique cómo avanzan las negociaciones, siempre bajo el argumento de que las clases se normalizarán hasta que se deroguen los once decretos ejecutivos.

A diferencia del sector salud, el magisterio sí ha mantenido constantes reuniones para tratar de salir de la crisis, aunque una extrema radical en la base exige que se cancelen las pláticas y se sigan las protestas callejeras y ausencia en las aulas, pues no confían en el gobierno.

Por su parte, Héctor Leonel Ayala, ministro de Gobernación y Justicia y enlace en la problemática entre el gobierno y los gremios, recordó que el diálogo debe ser la vía por la cual se resuelva el conflicto al mismo tiempo que pidió a los doctores tomar conciencia de la necesidad de la población a las consultas médicas.

De interés: David Romero Ellner saldría de la cárcel al entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal