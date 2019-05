Suyapa Figueroa califica de absurdos los señalamientos de Julieta Castellanos contra el gremio médico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, tildó de absurdas las declaraciones de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, después que responsabilizara al gremio médico por la crisis que atraviesa el sistema de Salud.



"Ellos (el gremio médico) son los responsables de cómo está hoy el sistema de salud", expresó Castellanos, quien también es parte d ela Comisión de Salud nombrada por el gobierno.



“No entiendo que una socióloga diga que un sistema de salud pueda funcionar sin médicos, enfermeras, sin odontológos, sin técnicos, entonces me parece un absurdo lo que ella plantea, pero entiendo la frustración de ella, porque no fue un gremio el que se levantó, fue todo un pueblo el que reclamó y creo que ese es el dolor que ellos tienen”, respondió Figueroa.



Seguidamente cuestionó la administración de Castellanos en el Hospital Escuela Universitario y le pidió explicaciones de por qué no pudo hacer mejoras.



“Yo sí quiero que ella me explique, porque nosotros le podemos explicar cómo trabajadores de la Salud que hemos hecho maravillas trabajando con las uñas y hemos tenido que ver morir pacientes por la falta de cosas tan básicas y a nosotros nos ha tocado vivir esa realidad”, agregó.



“A nosotros nos toca vivir esa realidad y yo quiero que me explique cómo ella pretende que nosotros callemos y estemos conformes con ver morir todos los días a la ciudadanía del país”, puntualizó.

De interés: Los 10 datos que debe conocer acerca de la nueva Ley de Control de Armas de Fuego