Suyapa Figueroa sobre actos vandálicos: "No voy a permitir o promover acciones de este tipo"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras la eliminación de los decretos para la reestructuración en los sistemas de salud y educación y los enfrentamientos que se registran en el centro de la capital, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, aseguró que su gremio no apoya la violencia y hacen un llamado a la paz.



"Yo soy la primera en contra de estas acciones, me extraña que diga que nosotros incitamos a estas acciones", dijo la representante de los médicos en una entrevista a HCH.



"De ninguna manera vamos a permitir o promover acciones de ese tipo, pido que se investiguen", pidió en referencia a los actos vandálicos que registraron ayer.



Además, aseguró que las bases rebasan muchas veces a la dirigencia.



Figueroa confimó que no se presentó este martes en el Congreso Nacional, pues desde ayer se dijo que este martes se reunirían en el Conadeh para denunciar los hechos registraron el lunes.



"Pedimos una investigación exhaustiva sobre los hechos de ayer", informó.