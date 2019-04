Hannah de Turcios dedica conmovedor mensaje a su madre Ninoska de Ponce

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Hannah de Turcios, hija de la pastora Ninoska de Ponce, compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje que acompañó con una fotografía en la que se ven abrazadas.



"Vivía mirándote con asombro y siguiéndote dondequiera que ibas, tan pegadita a vos que éramos una", así inicia el escrito en la publicación realizada el domingo 31 de marzo de 2019.



Agrega que: "Sabía que volabas alto, que tus alas siempre podía más y quise pegarme a ti para que mis alas te imitaran y pudieran más, contigo. Esta vez volaste tan alto que solo te pude admirar, pero no te pude seguir".



Hannah de Turcios recuerda con mágicas palabras a la pastora de la Iglesia Ebenezer, pues su publicación derrocha amor y dulces recuerdos en los que añade: "Volá más, mucho más, que yo desde aquí abajo sigo enseñándole a mis alas a ser tan fuertes como las tuyas y sigo intentando llegar donde estás para pegarme a vos otra vez y no separarnos nunca más. Espérame volando feliz, te prometo que te voy siguiendo".



Y cerró: "Tal vez me tarde un poco (te lo advierto), pues aún no soy tan veloz... pero estoy aprendiendo lo más pronto que puedo. Espérame volando, te prometo que te alcanzo y de ahí volamos juntas, siendo una otra vez".



Ninoska de Ponce perdió la batalla contra el cáncer el pasado 23 de marzo de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula y es recordada por su incomparable voz.