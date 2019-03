Apóstol German Ponce: Ninoska peleó bien toda su batalla

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con mucha fortaleza, serenidad y resignación, el apóstol German Ponce, líder de la iglesia Ebenezer, brindó unas palabras sobre la lucha de su esposa, Ninoska de Ponce, contra el cáncer durante los últimos seis años.



Acompañado de su congregación, familiares y amigos más cercanos, el guatemalteco despidió a su esposa con lágrimas en sus ojos y un nudo en la garganta, no obstante recordó que fue una guerrera durante todo el proceso de su enfermedad.



"La batalla que le tocó era con una sonrisa (...) ella entraba y salía sonriente, se cambiaba, salía como un soldado, nunca salía que voy golpeada, que voy para acá, ella salía vamos a comer, vamos bien a la casa y peleó bien toda su batalla", recordó el apóstol ante la multitud de personas que llegaron a despedirse de la pastora.



Agregó: "Creo que hicimos todo lo que el Señor puso en nuestras manos y siempre con sonrisa. Yo aprendí algo en la vida que La Biblia lo dice, nos toca reír con los que ríen y llorar con los que lloran".



"Ustedes me miran que a veces quiero hablar y que a veces me quiebro, le digo a los hermanos que no quisimos hacer culto hoy porque hubiéramos llorado, no creo que hubiera estado correcto", afirmó.

Recordó que siempre estuvo al lado de su esposa, desde el primer día de su tratamiento. "Tuvimos que enfrentarlas y las enfrentamos juntos, ella peleó su buena batalla, corrió su carrera, no creo que haya quedado nada pendiente".



"Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios soberano, los planes que Él tiene son mejores que los nuestros y seguro que Él sabe cómo hacer las cosas", comentó.



Aseguró: "Desde hace mucho tiempo entendí que todas las decisiones que Dios toma son en beneficio de su reino. Quiero decir que si hay alguien que ame más a Ninoska es el Señor, Él la ha promovido, seguramente ella terminó su carrera antes que nosotros, insisto, no creo que le haya hecho falta nada en su carrera, creo que por eso fue que desde el inicio Dios la impulsó a través del Espíritu a ponerle el legado".



El entierro de la pastora se realizó en Jardines del Recuerdo en San Pedro Sula, luego de su velatorio en Funerales del Recuerdo el sábado 23 de marzo.



Durante el velorio, el apóstol se disculpó con su congregación por no poder ingresar todos a la sala donde se velaba el cuerpo sin vida de la líder de mujeres, debido a la cantidad de personas que los acompañaron durante ese difícil momento de su vida.



Por tal razón, les pidió que lo acompañaron al entierro y que oraran por su familia, asimismo, agradeció las oraciones que hicieron por su esposa y prometió verlos en el culto que realizará el martes 26 de marzo en la iglesia Ebenezer.

Mira aquí el video: