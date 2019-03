El Día del Padre, fecha que pocos celebran en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 19 de marzo debería celebrarse la responsabilidad de los padres, sin embargo, parece que solo es otra fecha marcada en el calendario de los hondureños.



EL HERALDO realizó un pequeño recorrido por el Paseo Liquidámbar, mejor conocido como la Calle Peatonal de Tegucigalpa, capital de Honduras, para medir los ánimos de las personas con miras al Día del Padre.

Contrario al Día de la Madre, Día de San Valentín, Día del Niño y otras fechas comerciales, la multitud circulaba rápidamente sin ver, aunque sea de reojo, una que otra tienda o pastelería para analizar "qué le puedo comprar a mi papá".

Por qué se celebra el Día del Padre Honduras conmemora cada 19 de marzo el Día del Padre, una fecha inspirada en la celebración católica dedicada a San José cada 19 de marzo. Fue mediante decreto legislativo publicado en La Gaceta el 9 de febrero de 1960 que el Día del Padre quedó oficialmente instituido en el calendario hondureño de hechos festivos.

Entre la multitud le preguntamos a uno que otro joven que caminaba, al mismo tiempo que disfrutaba la frescura de la zona y los eventos artísticos, culturales y a veces inusuales que se dan en el sector: ¿sabe usted qué se celebra el 19 de marzo?



En su mayoría los entrevistados acertaron a la pregunta, no obstante, al consultarles si ya tenían algo preparado para sus padres, secamente respondieron que no, además no habían pensado si regalarle algo.



"Viejo, mi querido viejo", tu fecha pasa desapercibida y eso lo confirmamos en dos pastelerías, donde una mujer, con su ropa de panadera, nos confesó que el 19 de marzo para es un día normal, las ventas no se alteran y jamás se comparan con la celebración del Día de la Madre.



"Nosotros ya los estamos preparando, ya tenemos tazas y otros regalos, pero no hemos arrancado todavía, no miramos nada de movimiento", expresó Lesbia Leticia Padilla, una de las comerciantes de la zona.



En nuestro recorrido nos encontramos con don Luis Antonio Cruz, padre de un niño de 10 años, a quien le consultamos qué esperaba en el Día del Padre. "Normalmente que me dé un abrazo mi hijo y mi esposa, solo eso", dijo Cruz varios segundos después de pensar su respuesta.



El entrevistado sabe que ese día pasa como cualquier otro en el país, y expresó que esa fecha donde realmente no es ignorada es "en las escuelas, pero el resto de la sociedad no le toma mucha importancia, no como el Día de la Madre, cuando todas las personas lo celebran".



Don Luis argumentó que quizá las personas no le prestan mucha importancia al 19 de marzo "porque habemos algunos padres no buenos. Yo realmente veo bastantes padres buenos, lo que pasa es que la gente nos toma como malos".



Otro de los padres con quien EL HERALDO logró hablar es Marcos Gómez, un señor de unos 80 años de edad que reposaba bajo uno de los árboles del Parque Central.



EL HERALDO (EH): ¿Cuántos hijos tiene, Marcos?

Marcos Gómez (MG): Ocho.

EH: ¿Qué espera para este Día del Padre?

MG: No, nada, a pesar de que estoy viejo yo tengo dos adolecentes, no trabajan, yo tengo que darles.



Gómez dijo que tenía varios hijos en el extranjero, pero que solo se comunicaban una vez cada cuatro años, por lo que las esperanzas de una palabra de felicitación o un obsequio son remotas.



Aparentemente, el Día del Padre 2019 será como el de los otros años: ignorado. ¡Felicidades, padres en su día!