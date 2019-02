La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte no tiene registros sobre el percance de Jorge Cálix

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Transcurrieron 15 días y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) no tiene registros a la fecha del percance que sufrió el enlace de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, el cual causó un revuelo a través de las redes sociales.

El portavoz de esta dependencia de la Policía Nacional, José Estévez, precisó a EL HERALDO que “todas las denuncias son llevadas por parte del Sistema Nacional de Emergencias 911 y sobre este caso no tenemos conocimiento de que haya ocurrido un hecho donde se haya visto involucrado el señor diputado Jorge Cálix”.

“Por lo cual la DNTV no puede dar fe de un accidente del que no tengamos conocimiento; en ningún momento hubo movilización de patrullas al lugar del accidente”, agregó.

Al respecto, Cálix habló con EL HERALDO e indicó que en ningún momento estuvo involucrado en un choque el pasado 23 de enero y que se hizo un gran escándalo mediático del incidente, donde solo sufrió heridas leves.

“Fue una cosa completamente pequeña, yo venía de Santa Lucía y un carro me rebasó en una curva; venía un carro por el carril por el cual me estaba rebasando y lo que hizo fue invadir mi derecho de vía y yo para no pegar con él giré hacia la derecha y pegué con un murito pequeño”.

Esta es la foto que circuló el día que Jorge Cálix sufrió el percance, aduciendo que fue tomada por una señora que iba pasando por el lugar y la difundió. Pruebas de alcohol en orina y saliva se le practicaron ese día.

Relató que “me encuneté, eso fue lo que me pasó, pegué (parte superior de una de las cejas) con el timón, me bajé del carro y sentí una especie de mareo; cerré mis ojos y cuando los abrí estaba sentado en la grada de mi vehículo y había una señora diciéndome: tome agua, tome agua”.

El abogado de profesión admitió que se conducía en su vehículo sin portar el cinturón de seguridad. Tras el percance llamó a su esposa, pero no le contestó y minutos después pudo contactar a un amigo que se encontraba en el bulevar Morazán, mencionó.

El congresista de Libre puntualizó que el automóvil en el que se transportaba reportó daños en la dirección que no pasaron a mayores.

“Me revisaron, hicieron radiografías, tengo algo que se llama rectificación cervical y me dijeron que tenía que andar 15 días con collarín”, recordó.

Cálix negó que haya sido víctima de una riña o que fue objeto de extorsión por fotografías que le han tomado. “Yo no tengo problemas, que digan lo que tengan que decir, risa me da, más bien agradezco que pasen pendiente de uno”, sostuvo al tiempo que afirmó con una sonrisa en su rostro que hoy ya dejará de usar el aparato ortopédico que anduvo en su cuello.