Mauricio Oliva asegura que se consultará al pueblo si no hay acuerdos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró el viernes que en los temas de reformas en los que no se alcancen acuerdos se le consultará al pueblo.



“Hay temas que como Congreso Nacional debemos abordar con templanza, madurez política y alto sentido patriótico como son: la reelección, la segunda vuelta, voto electrónico, integración de mesas electorales, solo para mencionar algunos y para este próximo mes de mayo aprobaremos la ley que regirá el nuevo Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas”, detalló.



El funcionario enfatizó que “en lo que no nos pongamos de acuerdo, haremos el mayor de nuestros esfuerzos para que en una consulta popular lo decida el pueblo. Tómenme la palabra señoras y señores, tómenme la palabra”.



Las enmiendas restantes serán temas del más alto consenso no solo al interior del Poder Legislativo, sino también se discutirán con la empresa privada, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, iglesias, medios de comunicación y otros gremios profesionales, apuntó en la ceremonia de instalación de la segunda legislatura del CN.

5 legislaturas lleva Oliva

dirigiendo el Congreso

Nacional.



Oliva planteó que “es nuestro ánimo que esas reformas sean ratificadas tan pronto como sea posible, para que el país reciba un mensaje indubitable de nuestra profunda vocación democrática y como me decía un buen amigo hoy (ayer) por la mañana, nos hemos encontrado por Honduras y debemos de seguir de la mano reconstruyendo la unidad nacional, nadie debe avergonzarse de unir voluntades para reedificar la nación”.

En los últimos meses han sido concretizadas las tareas legislativas del primer año con un intenso trabajo por aportarle al país las más profundas e históricas reformas al sistema electoral a fin de contribuir con la transparencia y afianzar la confianza en la competencia democrática de los partidos políticos, resaltó.



El máximo representante del Legislativo afirmó que “precisamente en las últimas horas hemos dado los primeros pasos con la aprobación de las reformas al máximo ente electoral que con su nueva arquitectura va a rectorar de manera más amplia los procesos democráticos del futuro”.

“La principal voz que escuchamos es la del soberano pueblo de Honduras, a cuya conciencia consultamos y consultaremos para estar a la altura de las expectativas que se depositaron junto a los votos que nos condujeron a este hemiciclo”, agregó.



Oliva reiteró que “la Honduras de hoy no desconoce sus desafíos, al contrario se posa firme ante las dificultades de distinta naturaleza y levanta sus brazos para luchar sin detenerse jamás ante los augurios apocalípticos y voces derrotistas de quienes disfrutarían vernos desanimados o vencidos”.



La guía de los congresistas para el resto de este año seguirá siendo Dios y la fuerza continuará proviniendo del pueblo “digno, soberano y fuerte” al que se deben los políticos y por lo que se tiene que representar con orgullo, sostuvo el dirigente del Partido Nacional en el mensaje que dio ante el pleno de diputados e invitados.