Elvin Santos anuncia creación de bancada independiente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del Partido Liberal de Honduras, Elvin Santos, aseguró la noche de este miércoles que ya tienen 25 de los 26 votos para que Mario Segura sea el nuevo presidente de la bancada en el Congreso Nacional.



Asimismo, Santos advirtió que, si no se logra la elección de una nueva bancada, creará una de forma independiente con los congresistas que lo apoyan.



Seguidamente, convocó a los padres de la Patria a reunirse este próximo jueves para elegir a los que representarán a la bancada, a pesar que el Central Ejecutivo del PL informó que Víctor Barahona es el nuevo jefe dentro del Legislativo.



El 1 de febrero de 2018, el empresario asumió la dirección del conjunto de legisladores liberales respaldado con el voto de 32 diputados entre propietarios y suplentes, por lo que aún no ha cumplido un año en la dirección de la bancada.



El pasado jueves se denunció un complot y deslealtades entre los parlamentarios afines a Elvin donde, a través de supuestos chantajes promovidos por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), se nombró a Víctor Barahona como el nuevo líder de los congresistas de esta organización tradicional.



En la resolución emitida por la autoridad partidaria en la que se hizo constar la designación de las nuevas autoridades de la bancada del PL iban firmas duplicadas, señalaron las personas cercanas al ingeniero.



Declina

Santos declinó volver a ser la máxima autoridad en la bancada 'chele', no sin antes aclarar que cesa en su cargo hasta el próximo 25 de enero, fecha en la que se instalará la segunda legislatura de este Congreso Nacional.



Hay tres de sus seguidores que se han identificado como candidatos a convertirse en jefes de bancada, mencionó.