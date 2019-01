Familiares de privados de libertad ya no tendrán que pagar para sacar carné de visita

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las personas que tienen a sus parientes privados de libertad en cualquiera de las cárceles del país, ya no tendrán que pagar por los documentos que se necesitan para sacar el carné de visita que exige el Instituto Nacional Penitenciario (INP).



Esto es debido a que el Congreso Nacional aprobó una normativa en beneficio a los parientes de los presos, con el fin de fortalecer el vínculo familiar.



En el Diario Oficial La Gaceta 34,825 de fecha jueves 20 de diciembre de 2018, se establece que los parientes de las personas recluidas en los centros penitenciarios a nivel nacional ya no tendrán que incurrir en gastos para obtener los documentos solicitados por el INP para la emisión del carné de visita.



El artículo 245 establece que "las constancias u otros documentos necesarios para la emisión del carne de visita para los privados de libertad emitidas por las distintas instituciones del Estado inclusive las emitidas por el Poder Judicial y que formen parte de los requisitos establecidos por el INP serán emitidas únicamente para ese propósito sin ningún costo".



Con esta disposición aprobada por el Congreso Nacional se beneficia a los familiares de las personas privadas de libertad de escasos recursos que por falta de dinero no han tramitado el carné para ingresar a los centros penitenciarios a visitar a sus parientes, lo que permitirá que el cien por ciento de la población carcelaria reciba la visita de su familia.



Requisitos

Según el Reglamento de Visita del Instituto Nacional Penitenciario, para poder obtener el carné de visita los familiares deben presentar: hoja de antecedentes penales y policiales, copia de la tarjeta de identidad, hoja de vecindad, tres fotografías tamaño carné, partida de nacimiento de la persona privada de libertad para acreditar el parentesco.



En el caso de las compañeras de hogar deben presentar una declaración jurada acreditando la unión de hecho, en caso de tener hijos en común presentar las partidas de nacimiento de ellos y fotografías, ya que para mantener el orden y control solo se permiten por día, cuatro visitantes por cada privado de libertad.



Los horarios de visita son los sábados y domingos en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En esos días los familiares pueden llevar alimentos para consumir con sus parientes recluidos, menos frutas.