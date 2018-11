La Junta Interventora confirma ‘festín’ en administración del Registro Nacional de las Personas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Los exdirectivos del Registro Nacional de las Personas (RNP) dejaron de pagar 22 millones de lempiras a sus empleados en el periodo 2016-2018 sin justificar en que se utilizó el dinero.

Esta inoperancia administrativa y otros millonarios actos de corrupción que mantienen a la institución sumergida en una crisis serán presentados hoy por la Junta Interventora.

EL HERALDO tuvo acceso exclusivo a los documentos que confirman los desfalcos en el RNP.

Deudas millonarias

Ahogados en deudas, cientos de empleados del RNP interceptan en pasillos, gradas y baños a los miembros de la Junta Interventora para pedirles que les ayuden con sus pagos atrasados desde 2016.

Ante esto se solicitó al departamento de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos un informe de las deudas que existen por pago.

Se logró evidenciar que pese a que el Directorio del RNP tenía un presupuesto establecido para pagos de planilla se dejó acumular un total de 22 millones de lempiras en deudas por desembolsos atrasados, sin especificar en que se gastó todo ese dinero.

La Junta Interventora explicó que Recursos Humanos realizó el procedimiento adecuado pero por inoperancia del Directorio no se hizo el pago.



Mediante un memorándum al que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL HERALDO se evidenció cómo está distribuida la deuda además de una instrucción de la Junta Interventora para la remisión de planillas originales y que sean cargadas y validadas en el Sistema de Registro y Control de Servidores (Sirep) de la Secretaría de Finanzas las cuales llevan su F01 en estado de aprobado para cubrir pagos atrasados.

Además todos los empleados se verán beneficiados por los reajustes al salario por concepto de los dos años que no se realizó el procedimiento.

En el informe también se incluyó pagos por concepto de gastos de representación por un monto de 215,000 lempiras para el pasado Directorio.

Operadores telefónicos

El Directorio del RNP no solo dejó de pagar a algunos de los empleados entre 2016-2018, también dejó de cobrar desde 2015 a 2018 un total de 12 millones de lempiras a los operadores telefónicos como parte del Contrato de Prestaciones de Servicio entre el Registro Nacional de las Personas y la Sociedad Telefónica Celular S.A. de C.V. (Celtel), Sociedad de Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (Claro).

EL HERALDO tuvo acceso al memorándum No. 16-J1/RNP2018 dirigido a Germán Reyes Cálix, administrador del RNP.

En el documento Rolando Kattán coordinador de la Junta Interventora del RNP pide “brindar toda la información pertinente del contrato suscrito con las telefónicas... para proceder a recuperar los L 12,096,000 que a la fecha actual las compañías tienen en mora”.

Cabe mencionar que el atraso se debió a la inoperancia del Directorio del RNP que no presentó durante tres años la documentación requerida ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) para obtener una constancia de solvencia y “así poder tener la autorización para poder facturar por servicios prestados por la institución”.

En este caso las empresas telefónicas en diversas ocasiones advirtieron al Directorio del RNP que realizara el trámite para poder estar al día, pero los funcionarios no prestaron atención. La Junta Interventora tomó cartas en el asunto, resolvió la documentación con la SAR y la próxima semana recibirá los 12 millones de lempiras.

Software millonario

En la adquisición de equipos también se ha logrado establecer negligencias con pérdidas millonarias que rondan los 10 millones de lempiras.

La Junta Interventora del RNP mostrará mediante la auditoría especial No. 001-2012-DASSJ-RNP-A del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) cómo la institución se suscribió al “contrato de Ejecución de Servicio No. 001/2008 con el Consorcio BPM Perú & Consulting SAC-Beke Santos CA, para la ejecución del servicio denominado ‘Servicio de Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión Colaborativo del Registro Nacional de las Personas’, con un valor de 9.3 millones de lempiras, el cual según la Junta Interventora del RNP no funciona ni es compatible con la base que administra la institución y la aplicación denotó precariedad e imprecisión”.

Al final la auditoría del TSC concluyó que la adquisición del equipo fue un “perjuicio patrimonial y económico al Estado por la cantidad de 10.2 millones de lempiras”.

Como parte de los hallazgos que presentará la Junta Interventora del RNP hoy al público está la pérdida de 15 millones de lempiras que no fueron liquidados en el periodo 2008 por los funcionarios y que correspondían a la implementación del Servicio Atención y Seguridad (SAS), que apenas funcionó cuatro meses debido a que el Congreso Nacional lo catalogó como clasista.

EL HERALDO reveló semanas atrás que los ejecutores del proyecto no mostraron nunca una liquidación financiera que soportara el gasto de 15 millones de lempiras que el RNP hizo en un préstamo puente que obtuvo de la Secretaría de Finanzas, a quien de paso nunca le pagaron el dinero.

Se conoció además que la Junta Interventora designará un espacio para hablar sobre las denuncias relacionadas a la utilización de la base de datos por casas comerciales, tráfico de identidades, compra de documentos y nacionalización de personas extranjeras, delitos que se han venido cometiendo con la colaboración de algunos empleados.

