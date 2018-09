Se atiza el fuego cruzado entre líderes del Partido Liberal

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las revelaciones de dos de los principales líderes del Partido Liberal (PL) muestran la situación que está atravesando este longevo instituto político de Honduras.



La gota que derramó el vaso fue el nombramiento de Norman Roy Hernández como representante del PL en la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), juramentada el miércoles de esta semana.



El expresidente Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002) reveló que Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), formó parte de las negociaciones con el Partido Nacional (PN) en los nombramientos en la Fiscalía General de la República y en el mismo RNP.



Flores Facussé expuso su punto de vista en medio de la “escaramuza”, como califica los señalamientos que dan con Zelaya.



“Pese a que lo quiere esconder, la realidad es que hay testimonio contundente de que el presidente del CCEPL, Luis Zelaya, fue parte de las negociaciones con el Partido Nacional. Ello ocurrió en la elección reciente de la Fiscalía General y en otras negociaciones”, expresa textualmente la opinión publicada en un diario hondureño de su propiedad.

+ Revueltos empleados del RNP al conocer de intervención



Al mismo tiempo señala que Zelaya ahora quiere negar esos encuentros, diciendo que esas han sido prácticas del lado oscuro liberal.



Indica que “el enojo de Luis Zelaya proviene cuando los diputados liberales con los que él maneja relación se rehusaron a votar por un candidato propuesto por él, ya que consideraron que eso sería darle un peón a Luis Zelaya”.

Lado oscuro

De su lado, Zelaya, en un vídeo que supera los 22 minutos publicado en sus redes sociales, recordó que en julio pasado el presidente Juan Orlando Hernández pidió una cita con él, por medio de Flores Facussé.





“En la casa de Carlos Roberto Flores Facussé nos reunimos Juan Hernández, Carlos Flores, dos personas más y su servidor”, reconoció.



En ese momento, Hernández les comentó la necesidad de intervenir el RNP porque había presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, debido a que se habían encontrado con pasaportes hondureños a terroristas y narcotraficantes.



Con sus contactos se fue a Estados Unidos para verificar la versión de Hernández, por medio de la cual buscaba justificar la intervención del RNP y le dijeron que no era cierto, generándole dudas.

+ Antes de noviembre se conocerá plan de acción para el RNP



En esa misma reunión, Flores Facussé propuso que el Partido Liberal hiciera la moción de intervenir el RNP en el Congreso Móvil de Gracias, Lempira, pero como CCEPL se opusieron, entonces se hizo por medio de Felícito Ávila de la Democracia Cristiana, relata Zelaya.



Según él, después de presentada la moción, el Partido Nacional empezó a urgirlos para que dieran un nombre y que se nombraran tres comisionados, uno del Partido Liberal, otro Nacional y uno de Alianza Patriótica, pero él se opuso porque no había ningún perfil de cuál sería la misión de la Interventora.



Al mismo tiempo expuso que fue él quien pidió que se integrara al partido Libertad y Refundación (Libre), pero “el lado oscuro del PL plegado al PN” se oponía, diciendo que no era conveniente que Libre lo integrara, pero se podían agregar dos suplentes, uno de Libre y otro de Salvador Nasralla, quien no aceptó.

+ Zelaya expulsó 17 diputados del Partido Liberal por votar a favor de intervenir el RNP

En su larga exposición, Zelaya expuso que Flores Facussé pactó el representante del Partido Liberal porque él quería personas que le obedecieran, un hombre de su confianza, nombrando a alguien que no aparece como militante liberal, ya que no hay registros que haya votado por el este instituto político.