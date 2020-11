Qué hacer cuando tu pareja te pide un "tiempo" en la relación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Si tu pareja te pide un "tiempo" en la relación, prepárate emocionalmente porque sencillamente se trataría de una potencial ruptura amorosa.



Rara vez que una persona pide tiemo es porque esta confundida, al contrario, es porque le hace ilusión otra persona o porque ya están aburridos de la relación pero les da miedo decirlo o simplemente cerrar ese ciclo, así lo detalla la psicóloga mexicana Florencia Deffis.



La profesional indica que lo más recomendables es aceptar que los sentimientos de la otra persona han cambiado y seguir con tu vida, pero nunca debes quedarte esperando que la persona que pidió tiempo regrese.



Además detalla 6 cosas que no debes permitir si estás en esta situación:



-No permitas que te siga buscando: Esto es como si esa persona te tuviera guarda por si en algún momento considera que se equivocó.



-No respondas a sus mensajes ni llamadas: Debes entender que solo lo hace para calmar su ansiedad, pero si le respondes, su cerebrlo piensa que aún estás ahí disponible y no hay por qué. preocuparse.



-No lo busques para decirle que ya no lo vas a esperar: Simplemente deja de esperar. Cuando te busque lo terminas o decides qué harás.



-No hagas la clásica llamada por accidente: Borra su contacto o bloquealo.



-No veas sus estados en redes sociales: No tiene sentido estar viendo lo que hace o dónde sale. Esa relación ya fue.



-No hables con su familia o amistades: Hacerlo solo te confundirá. La familia de esa persona que te pidió tiempo siempre estará a favor de su pariente. Te darán malos consejos como: llámale, él aún te quiere...



