Nueva York estudia prohibir "tests de virginidad" tras polémica provocada por rapero

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El estado de Nueva York considera prohibir los exámenes del himen, conocidos como "tests de virginidad", luego de que un rapero estadounidense contó que cada año lleva a su hija adolescente al ginecólogo con este objetivo, lo cual provocó una ola de indignación nacional.



La legisladora estatal Michaelle Solages (demócrata), que presentó el proyecto de ley para prohibir el "examen", asegura que viola los derechos de las mujeres y refuerza el estereotipo de la sexualidad femenina.



"Los exámenes del himen no son necesarios desde el punto de vista médico, y no tienen base científica", dijo Solages a la AFP. "Muchas veces son dolorosos, humillantes, dramáticos para una joven o para una mujer, y son realmente una forma de violencia sexual", añadió.



El estado de un himen intacto no es considerado como una forma efectiva de probar la virginidad, ya que puede romperse con facilidad sin tener relaciones sexuales o incluso no sufrir daños después de tenerlas.



El proyecto, que cuenta con apoyo bipartidario, será discutido en enero, tras el fin del receso legislativo.



Si es aprobado, los médicos que lo practiquen pueden llegar a perder su permiso para ejercer, precisó la legisladora. Si el test es practicado por una persona que no es un profesional de la salud, será considerado una agresión sexual.



Tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud han llamado a abolir el test, que consiste en buscar el himen o medir la elasticidad de las paredes vaginales.



El himen, la membrana que cubre la entrada a la vagina, puede romperse con el uso de un tampón, actividades físicas como andar en bicicleta o montar a caballo, durante un examen médico o en relaciones sexuales. Además no todas las mujeres nacen con un himen.



El rapero de Atlanta Clifford Harris, más conocido como T.I. y ganador de tres Grammy, reveló el mes pasado en un podcast que lleva a su hija de 18 años al ginecólogo cada año para que le practique el examen, y encendió una ola de indignación nacional.



Según T.I., de 39 años, las visitas comenzaron después del 16º cumpleaños de su hija Deyjah, que cursa su primer año en la universidad. La joven debe firmar una exención que permite al médico compartir los resultados con su padre.



"Los comentarios de T.I. (...) y el examen que le hace a su hija son inaceptables porque vivimos en tiempos modernos, las mujeres son seres humanos, hay igualdad de sexo y él está enviando el mensaje de que las mujeres son una propiedad (de los hombres) y eso está mal", estimó Solages.



El rapero estuvo en prisión en 2009 por intentar comprar un arma automática ilegal a traficantes que resultaron ser agentes encubiertos; y de nuevo dos años más tarde por cargos de drogas.