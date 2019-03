10 términos sobre la diversidad sexual que debes conocer  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Existen varios términos que hacen referencia a las diferentes orientaciones sexuales que existen en el mundo. Cada uno cuenta con una definición propia, es por eso que aquí te traemos los 10 más conocidos.



1. Alosexual

Trata de la persona que experimenta atracción sexual hacia otros individuos que sean heterosexuales, bisexuales, pansexuales, etc. En otras palabras es una persona que siente la necesidad de interacción sexual con seres humanos.



2. Androsexual

Las personas androsexuales se sienten atraídas por los hombres o la masculinidad en general. Lo diferencia de un heterosexual o un homosexual, sentirse atraído por algo más que el sexo de la persona que le interesa.



3. Demisexual

Se trata de la persona que no experimenta atracción sexual o sentimental hacia otra.



4. Flexisexual

También son conocidos como bicuriosos y se trata de las personas que tienen una gran curiosidad sexual, pero no precisamente quiere decir que sea bisexual.



5. Gynosexual

Es el término contrario de la androsexualidad, en este caso es la atracción por las mujeres o por la feminidad.



6. Pansexual

Se trata de la persona que puede llegar a sentir atracción por todos los individuos, sin importar el sexo o la identidad. El pansexual reconoce que hay más géneros que dos y que la identidad de género es totalmente flexible.

7. Pomosexual

En este caso no se habla en sí de una orientación sexual, sino de una ideología de la propia sexualidad que sugiere que las personas son capaces de amar a cualquiera.



8. Sapiosexual

Se refiere a todas las personas que encuentran a la inteligencia el principal factor de la atracción sexual.



9. Skoliosexual

En este caso se denomina así a quien se siente atraída únicamente por personas que no poseen una identidad sexual definida. Ejemplo las personas transgénero.



10. Spectresexual

Habla de las personas que a quienes no les importa el género, sintiendo atracción por un amplio abanico de sexos, géneros e identidades.