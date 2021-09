¿Por qué razón el asma empeora durante la noche? Estudio lo explica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tal y como sucede con la fiebre, tos, el dolor de muelas y la otitis, algunos síntomas del asma pueden verse acrecentados durante el transcurso de la noche, pero ¿a qué se debe este aumento en las horas nocturnas?

Un reciente estudio publicado en la revista científica The Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que el sistema circadiano (cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas) contribuye al empeoramiento de esta afección respiratoria por la noche y que, el uso de inhaladores broncodilatadores es cuatro veces más frecuente en quienes padecen de asma más en la noche que en el día.

Durante cientos de años, los expertos observaron que la gravedad del asma -a menudo- se presenta en la noche. A partir de ello, se descubrió un papel clave del reloj biológico en la enfermedad.

Para los investigadores, comprender los mecanismos que influyen en que el padecimiento se agrave, también podría tener implicaciones importantes tanto para el estudio como para el tratamiento del asma.

"Este es uno de los primeros estudios en aislar cuidadosamente la influencia del sistema circadiano de los otros factores que son conductuales y ambientales, incluido el sueño", explica Frank AJL Scheer, director del Programa de Cronobiología Médica en la División de Trastornos del Sueño y Circadianos en el Brigham.

Por su parte, Steven A. Shea, profesor y director del Instituto de Ciencias de la Salud Ocupacional de Oregón, agrega que "observamos que las personas que tienen el peor asma en general son las que sufren las mayores caídas inducidas por el ritmo circadiano en la función pulmonar durante la noche, y también tienen los mayores cambios inducidos por comportamientos".

Al menos el 75% de las personas con asma (20 millones de personas en los EEUU) informan haber presentado mayores síntomas de la enfermedad al caer la noche. Se sabe, además, que muchos factores de comportamiento y ambientales, entre ellos el ejercicio, la temperatura del aire, la postura y el entorno para dormir, intervienen en la gravedad del asma.

