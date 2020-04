Hemorragia nasal: ¿Qué debo hacer si me sangra la nariz?  

Las hemorragias nasales son comunes pero si no puedes controlarlo desde casa debes ir al médico. Foto: Canva.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las hemorragias nasales o sangrado de nariz son bastante comunes, pero muy pocos saben qué hacer cuando esto sucede.



Para empezar, es importante que sepas que el sangrado de nariz se puede presentar por diversas razones, entre las más comunes están los golpes, los cambios de altitud y alergias.

LEA: Coágulos de sangre, otra sorpresa desagradable del Covid-19

Esto debes hacer cuando te sangra la nariz:

1. Debes sentarte derecho e inclinarte hacia adelante. De esta manera reduces la presión arterial en las venas de la nariz. Así evitarás que sea abundante y que no tragues sangre, ya que esto puede irritar el estómago.



2. Presiona con el pulgar y el índice las fosas nasales por unos 10 o 15 minutos y respira por la boca.



3. No te hurgues ni te suenes la nariz para evitar volver a sangrar, tampoco debes agacharte después de haber presentado alguna hemorragia nasal.



4. En caso de volver a sangrar, debes sonarte con fuerza para expulsar posibles coágulos que hayan quedado en la nariz, luego rocía un aerosol nasal que contenga oximetazolina.



5. No metas algodón o papel dentro de las fosas nasales, esto podría formar un coágulo que generaría un nuevo sangrado. De continuar el sangrado debes acudir al médico.

ADEMÁS: ¿Cada cuánto, cómo y por qué debo desparasitarme?