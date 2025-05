“¿Qué aprendiste hoy?” Es una pregunta que solemos escuchar de pequeños, la usan los padres y las madres tal vez para asegurarse de cómo se aprovechó el día en la escuela, pero la mayor parte del tiempo lo hacen simplemente para establecer una plática, como halando una hebra que desencadene en el relato de la jornada.

Y uno de pequeño, con voz inocente, responde que los números, que la diferencia entre vertebrados e invertebrados, que los nombres de los ríos, que las banderas, que las fronteras de Honduras, que las palabras esdrújulas, que las plantas, que la tabla del 7 o del 8, que a pintar, que a jugar, etcétera.

Pero con los años esa pregunta va desapareciendo, en la adolescencia diría que se dice muy poco y ya en la adultez no existe más. Las preguntas que se hacen son, entonces, otras, si es que existe la fortuna de que se hagan. Llegada la vida universitaria, por supuesto, se da por sentado que algo se va a aprender, pero no hay quien lo pregunte auténticamente.

Tal vez es que si se hiciera sonrojaría a los padres o a los hijos, pero, ¿por qué? ¿Se ha enfriado la relación? ¿Se ha enfriado el mundo? ¿Ya no se quiere generar una plática? ¿Hay otros temas más interesantes? Tal vez es que ya no hay temas. ¿El mundo nos consumió por completo? O por último, ¿ya da igual si se aprende o no?

Las cosas que aprendemos de adultos también son importantes y merecen ser contadas, y aún más, merecen ser preguntadas por papá, mamá, abuela o hermano mayor. “Integrales, papá”, “Código Tributario, mamá”, “Alfabeto Fonético Internacional, abue”, diría un universitario. De paso desbanalizaríamos las conversaciones, que buena falta nos hace.

Incluso si no vamos al colegio o a la universidad, es tan bonito relatarle el día a otra persona, y aún más que sea la otra persona quien pida ese relato. Después de todo, los seres humanos tenemos una extraña fascinación por las historias.

Olvidamos probablemente que en la vida se aprende en todo momento, nos hemos acostumbrado a ver el aprendizaje circunscrito a los muros de la escuela, a los campus universitarios y a una edad temprana de nuestra vida. Hay que llevar la idea de aprendizaje a otras instancias (todas). Pienso que algunas de nuestras penas provienen de esa idea de que ya tenemos que saber las cosas. Perdemos el espíritu del aprendiz.

Hay muchos aspectos de la infancia que perdemos y, peor aún, que creemos que es imperativo perder, sin darnos cuenta de todo lo bueno que desaparece de nuestras manos.

Y ya en la soledad, probablemente antes de irnos a dormir, es bueno caer en ese estado introspectivo y hacernos esa pregunta que parece reservada para los más pequeños: ¿qué aprendí hoy?, ¿qué lección me dio la vida hoy?, ¿qué me enseñó esa persona con la que tuve un breve conflicto?

Esta falta de preguntas profundas (porque esta pregunta puede llegar a ser muy profunda) podría deberse a que nos da un poco de vergüenza ser profundos y preocuparnos por las cosas del espíritu. Tengo la sospecha de que ser superficiales está de moda, muy a pesar de nuestros cansados ánimos.

Así que el mensaje es que si usted es papá de un estudiante de bachillerato o de universidad es válido (y recomendado) que le pregunte: “¿qué aprendió/aprendiste hoy?”. Aplica también para las jornadas laborales de las parejas o incluso el día a día de unos padres jubilados.