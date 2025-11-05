El salmón real regresa al río Klamath tras más de un siglo

Por Rebecca Dzombak / The New York Times

Después de una ausencia de más de un siglo, el salmón real ha regresado a su histórica zona de desove en las cabeceras del Río Klamath en Oregon.

Los funcionarios de pesca y fauna del Estado anunciaron en octubre que los peces habían logrado superar un hito clave, un lago de gran longitud, y llegado a los arroyos tributarios que conforman la cabecera del Río.

El anuncio se produjo aproximadamente un año después de la demolición de la última de las cuatro grandes presas hidroeléctricas del Klamath. Estas presas impedían que el salmón y otros peces remontaran el Río. Fueron eliminadas entre el 2023 y 2024, culminando décadas de esfuerzos por parte de tribus nativas, grupos ambientalistas, pescadores y otros.

“Fue una bendición, pero también una gran tristeza”, declaró William E. Ray Jr., presidente de las tribus klamath. Muchas personas habían “luchado arduamente durante décadas” por la restauración del río, añadió, y no verían los resultados. Pero, añadió, “también hubo mucho júbilo”.