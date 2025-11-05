El salmón real regresa al río Klamath tras más de un siglo

Por Rebecca Dzombak / The New York Times
Después de una ausencia de más de un siglo, el salmón real ha regresado a su histórica zona de desove en las cabeceras del Río Klamath en Oregon.
Los funcionarios de pesca y fauna del Estado anunciaron en octubre que los peces habían logrado superar un hito clave, un lago de gran longitud, y llegado a los arroyos tributarios que conforman la cabecera del Río.
El anuncio se produjo aproximadamente un año después de la demolición de la última de las cuatro grandes presas hidroeléctricas del Klamath. Estas presas impedían que el salmón y otros peces remontaran el Río. Fueron eliminadas entre el 2023 y 2024, culminando décadas de esfuerzos por parte de tribus nativas, grupos ambientalistas, pescadores y otros.
“Fue una bendición, pero también una gran tristeza”, declaró William E. Ray Jr., presidente de las tribus klamath. Muchas personas habían “luchado arduamente durante décadas” por la restauración del río, añadió, y no verían los resultados. Pero, añadió, “también hubo mucho júbilo”.
El Río Klamath recorre más de 400 kilómetros desde su nacimiento en el centro-sur de Oregon hasta la costa norte de California, desembocando en el Pacífico cerca del poblado de Klamath. Durante miles de años, albergó abundantes poblaciones de salmón, trucha y otros peces migratorios, fundamentales para la dieta y la cultura de las tribus que habitan sus riberas.
A principios del siglo 20, los colonos ambicionaban el río por su potencial para el riego y la generación de energía hidroeléctrica. Las cuatro presas recientemente demolidas se construyeron entre 1912 y 1962. Las poblaciones de salmón real, históricamente el pez más abundante del Klamath, disminuyeron drásticamente y desaparecieron río arriba de las presas.
La demolición de la última presa terminó en octubre del 2024. Apenas unos días después, el salmón remontaba el río, pasando por los antiguos emplazamientos de las represas y dirigiéndose al lago Upper Klamath, su última parada antes de los pequeños afluentes donde desovan.
Para mediados de octubre, varias docenas de salmones equipados con radiotransmisores habían llegado a la cabecera del Río. “Hubo euforia”, dijo Mark Hereford, líder del proyecto de restauración del Departamento de Pesca y Fauna de Oregon.
“No sabíamos cuánto tiempo tardaría. Pero tenerlos aquí un año y un par de semanas después de la demolición de la última presa es realmente increíble”.
Muy probablemente tomará años para que el salmón se recupere por completo.
Pero después de tantas décadas sin salmón en el Río Klamath, las tribus celebran este éxito de conservación. “Esto representa un renacimiento de nuestra cultura, que hemos tenido durante miles de años”, dijo Ray.
© 2025 The New York Times Company