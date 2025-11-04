Extinción de corales en Florida: el cambio climático arrasa con arrecifes

Por Catrin Einhorn / The New York Times

Tras una intensa ola de calor oceánico en el 2023, dos de las especies de coral históricamente más importantes en Florida están funcionalmente extintas de los arrecifes de ese Estado, han descubierto científicos.

Los corales cuerno de alce y cuerno de ciervo, conocidos por sus ramificaciones de piedra caliza que crean un incomparable hábitat de arrecife, han desaparecido casi por completo, salvo en las zonas más al norte del arrecife, arroja investigación publicada en la revista Science. Los ejemplares que quedan están tan mermados que no pueden contribuir de forma significativa al ecosistema, dijeron los autores del estudio.

Estos hallazgos son un ejemplo contundente del impacto que el cambio climático está teniendo en los arrecifes de coral del mundo, que sustentan alrededor de una cuarta parte de las especies marinas, entre ellas peces que proporcionan proteínas cruciales e ingresos en comunidades costeras. Los arrecifes también protegen las costas de tormentas, y las altas ramas del coral cuerno de alce son especialmente importantes para romper las olas.

“Científicos llevan décadas advirtiendo sobre esto”, declaró Andrew Baker, profesor de biología marina en la Universidad de Miami y coautor del estudio. Lo sorprendente es la rapidez con que sucedió. No fue una muerte lenta, sino una especie de guillotina repentina y definitiva”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Esa guillotina fue una ola de calor marina sin precedentes que azotó Florida en el 2023. En ese entonces, conservacionistas se apresuraron a sacar los corales del agua y albergarlos en tanques en un esfuerzo desesperado por salvar parte de su diversidad genética.

Fue el noveno blanqueo masivo conocido que afectó a los arrecifes de coral de Florida; el primero ocurrió en 1987. Cuando los corales se estresan, pierden las algas de las que dependen para sobrevivir y mueren a menos que las condiciones mejoren rápidamente. En el 2023, los corales de la zona sufrieron un estrés térmico entre dos y cuatro veces más intenso que en cualquier otro año que se tenga registrado.

Los arrecifes de coral, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, a veces son llamados selvas tropicales marinas. Sin embargo, son sensibles a cambios de temperatura y tienen una capacidad de migración limitada. A medida que los humanos elevan la temperatura del planeta al quemar combustibles fósiles y destruir bosques, los océanos han absorbido cerca de un 90% del calor adicional.

Los corales cuerno de alce y cuerno de ciervo, nativos del sur de Florida, México y el Caribe, fueron clasificados como en peligro crítico por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En los arrecifes de coral de Florida, la presencia de corales cuerno de alce y cuerno de ciervo había disminuido en 90% o más antes del 2023, dijo Ross Cunning, biólogo de corales del Acuario Shedd en Chicago y coautor del estudio.

No obstante, aún se pueden hallar estos corales en el arrecife, reforzados por el trabajo de grupos de restauración que los cultivaron y plantaron. Pero en los Cayos de Florida y en Dry Tortugas, la ola de calor del 2023 acabó con entre 98% y 100 % de los corales cuerno de alce y cuerno de ciervo que quedaban, descubrió el estudio.

“La pérdida de los corales cuerno de ciervo y cuerno de alce es tan significativa porque estas especies han sido las principales constructoras de arrecifes en Florida en los últimos 10 mil años”, dijo Cunning.

Otros tipos de coral, como el coral cerebro y el coral roca, aún son comunes en los arrecifes de Florida, y los investigadores analizan actualmente el efecto de la ola de calor en estas especies.

Debido a que esas especies forman montículos de piedra caliza en lugar de ramas, comparó el arrecife de Florida con un bosque que ha perdido sus árboles altos.

Cunning describió lo que vio en una expedición de buceo en septiembre del 2023 como una “masacre”.

“Todos quedamos un poco conmocionados, intentando asimilar lo que veíamos”, recordó.

© 2025 The New York Times Company