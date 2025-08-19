Cleveland honra a Superman y a sus creadores con monumento

Por George Gene Gustines / The New York Times
CLEVELAND, Ohio — El furor por Superman está invadiendo el mundo de nuevo, con el nuevo éxito de taquilla del verano ofreciendo un curso intensivo sobre el héroe y su mundo, como su álter ego Clark Kent, su superperro Krypto y su base de operaciones ficticia, Metrópolis.
Y aunque Metrópolis suele asociarse con NY, el verdadero hogar del Hombre de Acero es... Cleveland. El personaje fue concebido por primera vez en la Ciudad por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster.
La película, estelarizada por David Corenswet y dirigida por James Gunn, se rodó utilizando la Ciudad como sustituto de Metrópolis. Y el 2 de agosto se develaron en el centro de la Ciudad estatuas en honor a Superman, así como a sus creadores y a la modelo de Lois Lane (todos ellos criados en Cleveland).
A la ceremonia asistieron más de 400 personas y unos cuantos perros con capas de Superman. Esta celebración de Superman se hizo del rogar —su héroe local apareció por primera vez en Action Comics número 1 en 1938.
“La Ciudad tenía otras cosas qué hacer y no tomaron en serio a Superman”, dijo Michael Sangiacomo, reportero jubilado y columnista semanal de cómics para el periódico The Plain Dealer de Cleveland. Cuando Sangiacomo se mudó a Cleveland y no vio un letrero que la proclamara el lugar de nacimiento de Superman, se sintió decepcionado. En un artículo del 2007, preguntó, “¿No es hora de que Cleveland acoja a su hijo más famoso?”.
Esto condujo a la formación de la Sociedad Siegel y Shuster, la organización sin fines de lucro que encabezó la construcción del monumento a Superman. (Sangiacomo es miembro fundador de la junta directiva).
Anteriormente, la sociedad había recaudado fondos para restaurar la casa donde creció Siegel y contribuyó a la emisión de una placa para autos de Ohio con temática de Superman en el 2013 (cuyos ingresos ahora contribuyen a los costos del monumento).
La Plaza Superman Siegel y Shuster incluye estatuas de Superman en pleno vuelo, de Siegel y de Shuster, y de la esposa de Siegel, Joanne, la modelo original de Lois Lane.
“A mi mamá le encantaba particularmente la confianza en sí misma de Lois, su capacidad para pensar de forma innovadora al resolver problemas, y su valentía”, dijo Laura Siegel Larson, hija de los Siegel.
David L. Deming, el artista responsable de las estatuas, comentó que empezó a pensar en un homenaje cuando era presidente del Instituto de Arte de Cleveland.
Siegel y Shuster trataron de vender Superman a numerosas casas editoriales antes de que National Comics Publications, la precursora de DC Comics, se arriesgara con él en 1938. Vendieron los derechos por tan solo 130 dólares (unos 3 mil dólares actuales). Cuando intentaron renegociar el acuerdo posteriormente, DC Comics les retiró el crédito y les negó más trabajo. No fue hasta la década de 1970 que una campaña publicitaria les brindó reconocimiento y una anualidad.
La nueva película de “Superman” utiliza muchos lugares emblemáticos de Cleveland: el parque Public Square y el estadio de beisbol Progressive Field sirven de telón de fondo para escenas de acción; el Arcade, un centro comercial cubierto, es el escenario de un momento romántico; y el Edificio Leader de 15 pisos sirve como fachada para The Daily Planet.
El Alcalde Justin M. Bibb afirmó comprender por qué Superman resuena en estos “tiempos retadores”.
© 2025 The New York Times Company