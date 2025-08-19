Cleveland honra a Superman y a sus creadores con monumento

Por George Gene Gustines / The New York Times

CLEVELAND, Ohio — El furor por Superman está invadiendo el mundo de nuevo, con el nuevo éxito de taquilla del verano ofreciendo un curso intensivo sobre el héroe y su mundo, como su álter ego Clark Kent, su superperro Krypto y su base de operaciones ficticia, Metrópolis.

Y aunque Metrópolis suele asociarse con NY, el verdadero hogar del Hombre de Acero es... Cleveland. El personaje fue concebido por primera vez en la Ciudad por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster.

La película, estelarizada por David Corenswet y dirigida por James Gunn, se rodó utilizando la Ciudad como sustituto de Metrópolis. Y el 2 de agosto se develaron en el centro de la Ciudad estatuas en honor a Superman, así como a sus creadores y a la modelo de Lois Lane (todos ellos criados en Cleveland).

A la ceremonia asistieron más de 400 personas y unos cuantos perros con capas de Superman. Esta celebración de Superman se hizo del rogar —su héroe local apareció por primera vez en Action Comics número 1 en 1938.

“La Ciudad tenía otras cosas qué hacer y no tomaron en serio a Superman”, dijo Michael Sangiacomo, reportero jubilado y columnista semanal de cómics para el periódico The Plain Dealer de Cleveland. Cuando Sangiacomo se mudó a Cleveland y no vio un letrero que la proclamara el lugar de nacimiento de Superman, se sintió decepcionado. En un artículo del 2007, preguntó, “¿No es hora de que Cleveland acoja a su hijo más famoso?”.

Esto condujo a la formación de la Sociedad Siegel y Shuster, la organización sin fines de lucro que encabezó la construcción del monumento a Superman. (Sangiacomo es miembro fundador de la junta directiva).

Anteriormente, la sociedad había recaudado fondos para restaurar la casa donde creció Siegel y contribuyó a la emisión de una placa para autos de Ohio con temática de Superman en el 2013 (cuyos ingresos ahora contribuyen a los costos del monumento).