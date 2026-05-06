Vara y disciplina: la polémica ley escolar de Singapur para niños que acosen a otros

La normativa fue anunciada en el Parlamento por el ministro de Educación, Desmond Lee, quien presentó el martes un informe elaborado por el Gobierno sobre las políticas contra el acoso escolar, el cual -aseguró- contó con la opinión de padres y expertos.

Bangkok.- El Ministerio de Educación de Singapur anunció esta semana que los niños varones que acosen a otros alumnos en las escuelas podrán ser castigados con vara por sus profesores, como medida disciplinaria extrema frente al acoso escolar.

Este tipo de reprimendas, prosiguió, se aplicará solo ante casos graves y exclusivamente sobre varones mayores de nueve años, mientras que las niñas recibirán castigos como la suspensión de asistencia a las aulas, entre otras medidas.

El ministro aseguró que las escuelas seguirán "protocolos estrictos para garantizar la seguridad del alumno", cuyo castigo podrá ser aprobado únicamente por los directores de los planteles, administrados "por profesores autorizados" y siempre con testigos.

Estas sanciones, sostuvo, ayudarán a los niños a "entender la gravedad de sus acciones", lo que "tiene un impacto positivo en la disminución del acoso".

"Los centros educativos tendrán en cuenta factores como la madurez del alumno y si el castigo corporal le ayudará a aprender de su error", indicó.

El Ministerio de Educación de Singapur reconoce los estudios que aseguran que este tipo de castigos en los hogares tiene consecuencias negativas en los niños, pero considera que el ambiente en los centros educativos es distinto y permite contemplar la medida en pos de la disciplina.

Singapur cuenta con un sistema educativo conocido por su alta exigencia y temprana segregación en asignaturas como las matemáticas y las ciencias, y ONG y activistas critican la presión sobre estudiantes y profesores.

La próspera ciudad-Estado, con uno de los PIB per cápita más altos del planeta, se ubicó en primera posición en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, según las últimas pruebas realizadas por el Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos (PISA) en 2022 por estudiantes de 15 años.

El país semiautocrático es también conocido por sus estrictas normativas y castigos que considera ejemplarizantes, con una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y frecuentes ejecuciones a narcotraficantes mediante la horca.

La nación asiática, que combina el aperturismo económico y la inversión en tecnología punta y atracción de capital foráneo con el control de las libertades, ha sido gobernada por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia de Malasia en 1965. EFE