"Orden y disciplina", las nuevas normas que usan las escuelas públicas en El Salvador

Un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, son partes de las medidas de "orden y disciplina" impulsada por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros

  • 23 de agosto de 2025 a las 12:43
Las escuelas públicas de El Salvador implementan las nuevas medidas impulsadas por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros. Aquí más detalles.

 Fotos: EFE
Trigueros, cuyo nombramiento como ministra fue dado a conocer el pasado 15 de agosto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el lunes un memorándum de "carácter obligatorio" con las "medidas disciplinarias" para el ingreso de los estudiantes, como una de sus primeras acciones en su cargo.

 Foto: EFE
Uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación correcta y saludo respetuoso, son las disposiciones que los alumnos deben cumplir y que los directores y maestros de las escuelas deben supervisar.

 Foto: EFE
De no hacerlo, de acuerdo con el memorándum, "será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa" y "dará lugar a las acciones correspondientes".

 Foto: EFE
Vicky de Alvarado, directora del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen, dijo en declaraciones a EFE que en la institución que dirige se cuenta con medidas disciplinarias "permanentes" y catalogó de "muy buenas" las disposiciones de la ministra.

 Foto: EFE
"Las medidas disciplinarias (en el instituto) siempre las estamos llevando a cabo a través de los docentes en el aula y de los coordinadores, siempre andamos acatando las medidas tanto del Ministerio de Educación como las de la institución", explicó la docente.

 Foto: EFE
Aseguró que las disposiciones de Trigueros "se van hacer con mucha más rapidez y se van a aplicar más", y solicitó el apoyo de madres y padres para que "envíen a sus hijos ordenados y con buena presentación".

 Foto: EFE
En el Inframen se concentran alrededor de 2.700 estudiantes de educación media de diferentes zonas de San Salvador y, según constató EFE, este miércoles se implementó un control estricto a los alumnos.

 Foto: EFE
Maestros verificaron cortes de cabello y el adecuado uso del uniforme, llamando la atención a aquellos jóvenes que no reunían los requisitos.

 Foto: EFE
Según maestros del Frente Magisterial Salvadoreño, el nombramiento de la militar "es un golpe más" contra el área de educación y que "descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas".

Foto: EFE
