"Orden y disciplina", las nuevas normas que usan las escuelas públicas en El Salvador

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las nuevas medidas impulsadas por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros. Aquí más detalles.
Trigueros, cuyo nombramiento como ministra fue dado a conocer el pasado 15 de agosto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el lunes un memorándum de "carácter obligatorio" con las "medidas disciplinarias" para el ingreso de los estudiantes, como una de sus primeras acciones en su cargo.
Uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación correcta y saludo respetuoso, son las disposiciones que los alumnos deben cumplir y que los directores y maestros de las escuelas deben supervisar.
De no hacerlo, de acuerdo con el memorándum, "será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa" y "dará lugar a las acciones correspondientes".
Vicky de Alvarado, directora del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen, dijo en declaraciones a EFE que en la institución que dirige se cuenta con medidas disciplinarias "permanentes" y catalogó de "muy buenas" las disposiciones de la ministra.
"Las medidas disciplinarias (en el instituto) siempre las estamos llevando a cabo a través de los docentes en el aula y de los coordinadores, siempre andamos acatando las medidas tanto del Ministerio de Educación como las de la institución", explicó la docente.
Aseguró que las disposiciones de Trigueros "se van hacer con mucha más rapidez y se van a aplicar más", y solicitó el apoyo de madres y padres para que "envíen a sus hijos ordenados y con buena presentación".
En el Inframen se concentran alrededor de 2.700 estudiantes de educación media de diferentes zonas de San Salvador y, según constató EFE, este miércoles se implementó un control estricto a los alumnos.
Maestros verificaron cortes de cabello y el adecuado uso del uniforme, llamando la atención a aquellos jóvenes que no reunían los requisitos.
Según maestros del Frente Magisterial Salvadoreño, el nombramiento de la militar "es un golpe más" contra el área de educación y que "descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas".