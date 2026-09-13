Trump dice que "saldrá" de Irán "a menos" que se quede con el petróleo "como en Venezuela"

Washington, Estados Unidos.-El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que EE.UU. "saldrá" de Irán a "menos que" Washington decida "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", donde reiteró que él todavía no percibe condiciones para que haya elecciones.

"Al final nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela. Ya no hablan de Venezuela, ¿verdad? Recibimos miles y miles y miles de millones de millones de dólares. Pagamos la guerra muchas veces", aseguró el mandatario a los medios en Irlanda.

Trump dio esta respuesta a preguntas sobre la reunión que, según medios iraníes, celebrarán este lunes Omán e Irán con Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak sobre el futuro del estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del crudo global antes de la guerra, que comenzó en febrero.

"No me importa. Eso depende de ellos. Está bien. Con tal de que Israel, junto con las naciones de las que estamos hablando, estén contentos. Está bien", manifestó el presidente antes de un partido de golf.