Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo tras lograr acuerdos con EE UU

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el ingreso de 300 millones de dólares al país "producto de la venta del petróleo", días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares. "De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones", afirmó Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Según indicó, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".

La moneda legal de Venezuela es el bolívar, pero el dólar estadounidense -y en ocasiones, el euro- se utilizan como referencia para fijar precios de bienes y servicios. El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio, por lo que los productos pueden tener distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra. Como explicó la semana pasada, la mandataria encargada reiteró que estos ingresos de la venta de crudo serán "utilizados y empleados" a través del mercado cambiario, en la banca nacional y a través del BCV, "para consolidar y estabilizar el mercado", agregó. El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano.