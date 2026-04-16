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Trump nomina a médica militar para dirigir la autoridad sanitaria en EE UU

La doctora Erica Schwartz, con trayectoria en salud pública y las fuerzas armadas, deberá ser confirmada por el Senado para asumir la dirección de los CDC

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 23:16
Trump nomina a médica militar para dirigir la autoridad sanitaria en EE UU

La doctora Erica Schwartz fue nominada por Donald Trump para dirigir los CDC, la principal autoridad sanitaria de Estados Unidos.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este jueves a una veterana médica militar para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal autoridad sanitaria.

Trump anunció a la doctora Erica Schwartz como su candidata en una publicación de Truth Social donde destacó su paso como doctora de las fuerzas armadas y su paso como subdirectora general de Salud Pública durante su primer mandato.

"Es una Estrella" dijo el mandatario de Schwartz quien debe ser confirmada por el Senado en una votación para asumir el cargo y convertirse en la cuarta encargada de la autoridad sanitaria desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

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Schwartz trabajó durante 24 años en el Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública de los, y tiene un título de médico de la Universidad de Brown y un título de abogado de la Universidad de Maryland.

Los CDC llevaban meses sin un director confirmado por el Senado después de que la anterior directora, Susan Monarez, fuera destituida.

En agosto de 2025, Monarez fue destituida del cargo por no compartir la misma línea de acción en la política de vacunación del secretario de Salud, Robert Kennedy.

Bajo el liderazgo de Kennedy, los CDC han experimentado cambios radicales, incluyendo despidos masivos y una reestructuración que, según él, ayudó a reducir la "expansión burocrática".

Kennedy también ha introducido una serie de cambios controvertidos en la política de vacunación de Estados Unidos, como reducir el acceso a vacunas en el calendario de vacunación infantil, que han alarmado a los científicos.

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Redacción web
Agencia EFE

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