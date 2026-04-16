Trump nomina a médica militar para dirigir la autoridad sanitaria en EE UU

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este jueves a una veterana médica militar para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal autoridad sanitaria.

Trump anunció a la doctora Erica Schwartz como su candidata en una publicación de Truth Social donde destacó su paso como doctora de las fuerzas armadas y su paso como subdirectora general de Salud Pública durante su primer mandato.

"Es una Estrella" dijo el mandatario de Schwartz quien debe ser confirmada por el Senado en una votación para asumir el cargo y convertirse en la cuarta encargada de la autoridad sanitaria desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.