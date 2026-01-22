Trump dice que mantiene "excelentes relaciones" con el nuevo Gobierno de Venezuela

Davos, Suiza.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este jueves en Davos, Suiza, durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve, las buenas relaciones con el nuevo Gobierno de Venezuela.
“Y a principios de este mes, gracias al incomparable poderío militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que son, con diferencia, las más poderosas del mundo, capturamos al dictador fuera de la ley Nicolás Maduro, y el pueblo de Venezuela está muy contento por ello”, inició el mandatario estadounidense.
Trump continuó destacando con firmeza que, “además, mantenemos excelentes relaciones con los nuevos líderes de Venezuela. Las relaciones son buenas”.
En el mismo discurso, el mandatario habló sobre la venta de petróleo en el país y el nivel de intervención de Estados Unidos en ese tema: “Estamos abriendo el país a nuestras gigantescas empresas petroleras y todo va muy bien. Ya hemos extraído 50 millones de barriles de petróleo y gran parte de ellos volverán a Venezuela”.
Cabe recordar que, hace unos días, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo.
“En poco tiempo obtendrán más ingresos con nosotros que en años, porque tienen mucho petróleo, casi tanto como nosotros”, concluyó el mandatario estadounidense.