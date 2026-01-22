Trump dice que mantiene "excelentes relaciones" con el nuevo Gobierno de Venezuela

Davos, Suiza.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este jueves en Davos, Suiza, durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve, las buenas relaciones con el nuevo Gobierno de Venezuela.

“Y a principios de este mes, gracias al incomparable poderío militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que son, con diferencia, las más poderosas del mundo, capturamos al dictador fuera de la ley Nicolás Maduro, y el pueblo de Venezuela está muy contento por ello”, inició el mandatario estadounidense.

Trump continuó destacando con firmeza que, “además, mantenemos excelentes relaciones con los nuevos líderes de Venezuela. Las relaciones son buenas”.