Wall Street abre en rojo tras amenaza arancelaria de Trump a Europa por Groenlandia

Nueva York, Estados Unidos.- Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,38%, en la primera jornada bursátil desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos por oponerse a sus planes de anexionar Groenlandia. A la apertura de la bolsa, el Dow Jones retrocedió hasta los 48.679 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 1,37%, hasta las 6.844 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq bajó un 1,67%, hasta los 23.123 enteros. El inicio del primer día de actividad bursátil de esta semana, ya que el lunes fue festivo en EE.UU., también estuvo marcado por las subidas de los rendimientos de los bonos del Tesoro del país, a diez y treinta años, que crecieron hasta los niveles más altos registrados desde el pasado mes de septiembre.

El rendimiento de los títulos a 10 años repuntó 6,8 puntos básicos, hasta situarse en el 4,29%, y el de los bonos a treinta años escaló hasta el 4,93%, tras avanzar 9,5 puntos básicos. Varios analistas apuntan que en los mercados se ha activado el 'Sell America' trade (Operación 'Vender EE.UU.'), como se conoce entre los inversores al movimiento de venta coordinada de bonos del Tesoro, acciones y dólares estadounidenses ante el aumento del riesgo político. En este caso, los inversores se han mostrado preocupados tras la amenaza de Trump de imponer un arancel del 10 %, a partir del 1 de febrero, a las importaciones a EE.UU. de los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por oponerse a sus planes con Groenlandia. El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25%, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia". Además, este martes el mandatario amenazó a Francia con un impuesto del 200% para su vino y su champán después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazara unirse a la Junta de Paz que impulsa Trump.