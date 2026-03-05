  1. Inicio
Trump asegura que la caída del régimen cubano sería "la cereza del pastel"

Donald Trump aseguró que la caída del régimen cubano sería "la cereza del pastel" y que su administración está en contacto con el Gobierno cubano

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 15:36
Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas.

 Foto: Agencia EFE

Washington, Estados Unidos- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que la caída del régimen cubano sería "la cereza del pastel", durante una entrevista con el medio digital Político, donde agregó que su Administración está en contacto con el Gobierno cubano.

Durante la entrevista, Trump fue cuestionado sobre si su Gobierno está desempeñando un papel en la caída del Gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba y el republicano respondió: "¿Usted qué cree? Durante 50 años eso (el derrocamiento de las autoridades cubanas) ha sido la cereza del pastel".

El mandatario posteriormente hizo referencia a Venezuela, donde un operativo que ordenó depuso el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro, y dijo que la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la que Trump ha encargado la transición en el país caribeño, está "haciendo un trabajo fantástico".

"Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba", enfatizó Trump y sugirió que el empeoramiento de la situación de la isla es en parte por la presión que su país ha aplicado incluyendo un corte de suministro de petróleo venezolano hacia la isla.

"Bueno, es gracias a mi intervención, que está habiendo una intervención", dijo Trump en referencia al efecto que la caída de Maduro ha tenido en la isla, que ha perdido el suministro petrolero venezolano, crucial para el día a día.

Las últimas semanas han estado marcadas por informaciones exclusivas en medios estadounidenses como Axios o Miami Herald sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.


