Trump asegura que la caída del régimen cubano sería "la cereza del pastel"

Washington, Estados Unidos- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que la caída del régimen cubano sería "la cereza del pastel", durante una entrevista con el medio digital Político, donde agregó que su Administración está en contacto con el Gobierno cubano.

Durante la entrevista, Trump fue cuestionado sobre si su Gobierno está desempeñando un papel en la caída del Gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba y el republicano respondió: "¿Usted qué cree? Durante 50 años eso (el derrocamiento de las autoridades cubanas) ha sido la cereza del pastel".

El mandatario posteriormente hizo referencia a Venezuela, donde un operativo que ordenó depuso el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro, y dijo que la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la que Trump ha encargado la transición en el país caribeño, está "haciendo un trabajo fantástico".