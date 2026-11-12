De un "disparo autoinfligido", muere sospechoso de tiroteo en Washington, EE UU

Washington, Estados Unidos.- El sospechoso de un tiroteo mortal en Washington falleció este jueves aparentemente por un disparo autoinflingido mientras se encontraba atrincherado en un apartamento, asesinara a una persona y causara heridas a otras cuatro en el centro de Washington, según medios locales. El tiroteo ocurrió en un gimnasio del vecindario de Logan Circle, a 1,3 kilómetros de la Casa Blanca, y posteriormente el supuesto agresor se atrincheró en un apartamento, donde fue rodeado por las fuerzas de seguridad. Fuentes policiales afirmaron que el tirador se habría disparado tras abrir fuego a través de la puerta y luego establecer comunicación con los agentes.

Autoridades federales reportaron que el sospechoso, un hombre aún sin identificar, habría muerto a causa de las heridas en la que parece ser su vivienda. La Policía informó que una de las víctimas falleció en la escena del hecho, iniciado en el gimnasio Vida Fitness. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Cuatro otras víctimas han sobrevivido. Una de ellas se encuentra en estado crítico, mientras que las otras tres, al parecer, no corren peligro de muerte", agregaron las autoridades en rueda de prensa. Entre los heridos habrían trabajadores de una obra en construcción en la calle cercana y personas que se encontraban en el vestíbulo del edificio donde se encuentra el gimnasio. Personas dentro de las instalaciones describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.