Nueve muertos en tiroteo en EE UU: dos de las víctimas eran niños y uno era el atacante

Washington, Estados Unidos.- Un tirador asesinó el viernes a ocho personas, dos de ellas niños, en la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida, informó este sábado la policía local.

Según autoridades citadas por la cadena Fox, el tiroteo ocurrió el viernes alrededor de las 17.00 hora local (21.00 GMT) y concluyó después de que el sospechoso se disparara a sí mismo durante un enfrentamiento con agentes de las fuerzas del orden.