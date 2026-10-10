Nueve muertos en tiroteo en EE UU: dos de las víctimas eran niños y uno era el atacante

Washington, Estados Unidos.- Un tirador asesinó el viernes a ocho personas, dos de ellas niños, en la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida, informó este sábado la policía local.
Según autoridades citadas por la cadena Fox, el tiroteo ocurrió el viernes alrededor de las 17.00 hora local (21.00 GMT) y concluyó después de que el sospechoso se disparara a sí mismo durante un enfrentamiento con agentes de las fuerzas del orden.
De acuerdo con informes ofrecidos por la policía, el sospechoso acudió a una vivienda de Erie en torno a la citada hora y disparó contra dos mujeres que se hallaban en el exterior de la casa.
A continuación, entró en la residencia y disparó a seis personas más en el interior, incluidos dos niños.
Las autoridades no han revelado por el momento los nombres de las víctimas ni del sospechoso, ni han dado a conocer el motivo detrás del crimen.