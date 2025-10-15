La tormenta tropical Lorenzo avanza hacia el norte; se podría disipar este jueves

Miami, Estados Unidos.- La tormenta tropical Lorenzo avanza sobre el Atlántico sin causar amenazas en tierra y se prevé un debilitamiento y su desaparición el jueves, informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

La tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora mientras continúa desplazándose hacia el norte sobre el Atlántico central. Según los meteorólogos del NHC, no hay vigilancias ni avisos costeros en vigor, ya que el sistema permanece en mar abierto.

Según el más reciente boletín del NHC, en la madrugada el sistema se encontraba a unas 1.415 millas al noroeste de las islas de Cabo Verde, moviéndose a 13 millas por hora en dirección norte. El NHC pronostica que Lorenzo gire hacia el noreste durante las próximas horas y acelere su desplazamiento antes de debilitarse y disiparse el jueves. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 60 millas desde su centro.