Tormenta tropical Jerry podría convertirse en huracán

Miami, Florida.- La tormenta tropical Jerry continúa fortaleciéndose mientras avanza hacia las Islas de Sotavento del norte y se prevé que se convierta en huracán el jueves, según ha informado este miércoles Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La agencia federal, con sede en Miami, ha emitido una vigilancia de tormenta tropical para Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal, Nieves, Montserrat, San Bartolomé, San Martín, San Martín (parte neerlandesa), Saba, San Eustaquio y Guadalupe.

Los meteorólogos pronostican que Jerry se convierta en huracán el jueves y que su centro pase cerca o al norte de las Islas de Sotavento entre el jueves y el viernes, con lluvias de entre 5 y 10 centímetros que podrían causar inundaciones repentinas, especialmente en zonas montañosas.