Trump amenaza con frenar ayudas públicas si el cierre de Gobierno se alarga

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con acabar con algunos programas de ayudas públicas si el cierre de Gobierno, que entró hoy en su día 14, se alarga otra semana más. En declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que está listo para presentar una lista de programas gubernamentales que son respaldados por los demócratas este viernes y darles fin.

Trump no especificó a qué tipo de subsidios o programas se refería, pero dijo que se tratan de proyectos "escandalosos y semicomunistas". "Nunca van a volver", señaló el mandatario.

El Senado de EE.UU. está reunido esta tarde para votar por octava vez una propuesta aprobada por la Cámara de Representantes para acabar con el cierre de Gobierno, mientras las negociaciones entre ambas bancadas continúan estancadas y se acerca la temporada de festividades.