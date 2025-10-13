Biden felicita a Trump por lograr el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Nueva York, Estados Unidos.-El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden felicitó este lunes al presidente, Donald Trump, por lograr la liberación de rehenes vivos y un nuevo alto el fuego en Gaza.

"Estoy profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado: por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de Gaza que han sufrido pérdidas inconmensurables y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas", escribió Biden en una publicación en X.

El exmandatario felicitó al presidente Trump y a su equipo "por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego".