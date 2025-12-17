TikTok sigue funcionando en EE UU, pero su futuro en el país es incierto

Washington, Estados Unidos.- La popular plataforma de videos cortos TikTok continúa funcionando este miércoles en EE UU pese al plazo dado originalmente por la Casa Blanca para que se apagara en suelo estadounidense si no se transferían sus operaciones a una nueva sociedad con mayoría de accionistas del país norteamericano. Las sucesivas extensiones del Gobierno del presidente Donald Trump para permitir que TikTok siguiera utilizándose en EE UU con su estructura operativa original establecían como fecha límite el 16 de diciembre. El pasado 25 de septiembre, el propio Trump firmó una nueva orden ejecutiva que establece que el plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a un nuevo holding de inversores principalmente locales cumple con los requisitos de la ley que aprobó el Congreso en 2024.

Esa norma del año pasado establece que, por motivos de seguridad nacional, debe establecerse una nueva sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios. La directiva que Trump firmó en septiembre no extendió nuevamente la prórroga que desde enero había permitido a la plataforma de videos seguir operando en EE.UU. a la espera de un acuerdo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, una cláusula en dicha orden establece que “para permitir que se complete la desinversión contemplada”, el Departamento de Justicia estadounidense no tomará ninguna medida para hacer cumplir la ley aprobada en 2024 durante 120 días.