Tifón Champi castiga Asia: deja un muerto, cientos de heridos y caos energético

Tokio.- El tifón Champi deja un muerto y 121 heridos a su paso por Taiwán y más de 15.000 hogares sin energía en el sur de Japón, mientras el sistema avanza hacia el norte, según los pronósticos que apuntan a que rozará la costa de China y cruzará el archipiélago japonés. En Taiwán, el tifón se ha cobrado una vida -la de un hombre arrastrado por las olas en una playa del condado sureño de Pingtung- y ha dejado 171 heridos, muchos de ellos por caídas en moto o accidentes de tráfico.

También ha obligado a cerrar escuelas, oficinas y mercados financieros en la isla, y a cancelar cerca de 1.000 vuelos ante la previsión de lluvias intensas y fuertes vientos. En Japón, las principales aerolíneas informaron de la cancelación de los vuelos a aeropuertos en la prefectura de Okinawa, y afectaciones en las operaciones de los vuelos en la isla de Kyushu, ambos en el sur del archipiélago. Además, la compañía eléctrica de Okinawa informó de que actualmente 15.350 hogares están experimentando cortes de energía debido a los efectos del tifón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En China, se han suspendido 148 rutas de pasajeros a destinos turísticos insulares, como la isla de Nanji o la de Dachen, y solo en la ciudad costera de Taizhou las autoridades han trasladado a 16.316 personas a zonas seguras, entre ellas tripulantes de embarcaciones o trabajadores de acuicultura marina. En los últimos días, también dejó lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos y olas de hasta doce metros de altura en Filipinas, después de debilitarse al alcanzar su pico con vientos de 215 kilómetros por hora.