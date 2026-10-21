Supertifón Champi llega a su pico de intensidad con vientos de 215 km/h

Manila,.- El supertifón Champi alcanzó este miércoles su intensidad máxima con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h) frente al norte de Filipinas, donde las autoridades elevaron la alerta por vientos y advirtieron de olas de hasta 9 metros, según la Agencia Meteorológica filipina (PAGASA). A las 10:00 hora local (02:00 GMT), el ciclón, conocido localmente como Rosal, registraba rachas de viento máximas de 265 km/h y se encontraba a unos 845 kilómetros al este de Luzón (norte del país), tras reforzarse en las últimas horas y alcanzar su "pico de intensidad", detalló el boletín de PAGASA.

El supertifón, que la víspera motivó alertas de nivel 1 -la más baja de una escala que llega hasta el 5- en zonas del norte y el este del país, llevó este miércoles a las autoridades a elevar al nivel 2 la alerta en la provincia septentrional de Batanes. Este nivel prevé vientos de entre 62 y 88 km/h en un plazo de 24 horas, lo que según la agencia supone una amenaza "de menor a moderada", con posibles daños en viviendas, cortes de luz y daños considerables en algunos cultivos. El nivel 1 se mantiene en el extremo norte del archipiélago, donde se verán afectadas las provincias de Cagayan -que incluye a las islas Babuyan-, Ilocos Norte y Apayao. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse