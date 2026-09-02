Tormenta tropical Marie se forma frente a costas del Pacífico mexicano

Ciudad de México, México.- La tormenta tropical Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, se formó este martes frente a las costas del estado de Colima, en el oeste de México, donde se prevé un aumento de lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El SMN explicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT) el centro de la tormenta tropical Marie se localizaba a 645 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima.

El organismo apuntó que el fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 15 km/h.

"La circulación de la tormenta tropical Marie refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional", señaló la autoridad meteorológica.