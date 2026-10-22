Presidente del CMH dice desconocer detalles de denuncia por atención médica

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, compareció como testigo ante el Ministerio Público este jueves -22 de octubre- tras una denuncia relacionada con el paro de labores sanitarios y la falta de atención a un paciente oftalmológico. Tras declarar ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), Santos explicó que su comparecencia podría estar vinculada con la atención de un paciente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). "Lo que pude entenderle a la fiscal, es que este es un caso del Seguro Social por temáticas que ella tocó; porque derechohabiente es del Seguro Social, y esa palabra no se usa en la Secretaría de Salud", explicó. No obstante, el galeno señaló que pese a conversar con la Fiscalía sobre el caso, "desconoce aspectos fundamentales de la denuncia", entre ellos la identidad de la persona acusada, y los detalles específicos del caso que investigan las autoridades.

“Yo soy el presidente del Colegio Médico, pero no estoy enterado de todos los pacientes que tienen todos los médicos en Honduras”, manifestó al referirse a los alcances durante la reunión con la Fiscalía sobre las atenciones médicas que se brindan en los centros médicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El galeno señaló que tras finalizar con los procesos investigativos, espera que el Ministerio Público se comunique directamente con el funcionario sanitario señalado en el caso. “Me imagino que van a llamar a la persona acusada, yo no tengo el conocimiento de quién es, y la fiscal no tiene porqué decírmelo. Eso es algo que ella va a comunicar directamente”, expresó. Además, apuntó que su participación en el caso es para enriquecer la investigación contra el funcionario de la salud implicado en la afectación del paciente.

Asambleas médicas no abordaron la denuncia

El presidente del CMH apuntó que durante la jornada testifical, las asambleas médicas —que ya alcanzan 47 días— no formaron parte de los temas discutidos con el Ministerio Público pese a que el contexto involucra asuntos relacionados con los servicios del gremio médico. No obstante, defendió la legalidad del paro de labores, y sostuvo que el derecho a la organización gremial está protegido por la Constitución de la República y los convenios internacionales suscritos por Honduras. El dirigente explicó que los médicos plantearon ampliar la participación en las negociaciones sanitarias con representantes de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, el Servicio Civil, Casa Presidencial y el propio Colegio Médico. “Si se hace como el Colegio Médico lo dice, le aseguro que en 48 horas está resuelto el problema”, afirmó Santos, al referirse a la propuesta de ampliar la mesa de negociación para buscar una salida al conflicto.

Ante las demandas, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, apuntó el lunes pasado que las asambleas informativas, han afectado aproximadamente 30,000 consultas externas y entre 3,000 y 4,000 cirugías electivas hasta el cierre de la semana anterior. El funcionario aseguró que las cifras reflejan las dificultades que enfrentan los pacientes que necesitan consultas especializadas, procedimientos quirúrgicos y seguimiento médico, en medio de un conflicto que todavía no alcanza una solución definitiva.

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