Suben a 16 los muertos tras choque múltiple en el estado mexicano de Yucatán

Ciudad de México, México.- Autoridades mexicanas confirmaron este domingo que aumentó a 16 la cifra de personas fallecidas tras un choque múltiple en una carretera del estado mexicano de Yucatán, con dirección al estado de Campeche, en el sureste del país. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, indicó en un mensaje en su cuenta de X que hasta ahora se ha identificado a "cinco de las 16 personas que lamentablemente perdieron la vida" en el trágico accidente ocurrido la tarde del sábado. "Seguimos haciendo todo lo posible para contactar a las familias de las personas fallecidas", aseguró Sansores, al afirmar que su Gobierno está en coordinación con las autoridades de Yucatán y de Calikiní, municipio ubicado al norte de Campeche. Según los primeros reportes, la mayoría de los fallecidos son originarios de Calikiní, hacia donde se dirigían desde Mérida, capital de Yucatán.

El ayuntamiento de Calikiní expresó sus condolencias en un mensaje en sus redes sociales, donde afirmó que "las puertas de la Presidencia Municipal permanecerán abiertas" de las 08:00 a las 00:00 hora local, "para ofrecer asistencia y acompañamiento a los familiares de las personas afectadas y fallecidas". Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que mantiene contacto con su homóloga de Campeche y que esta mañana acompañó las familias de las víctimas al Servicio Médico Forense (Semefo). "Les expresé nuestra solidaridad y respaldo para el reconocimiento y traslado de sus seres queridos hasta sus comunidades", afirmó en un mensaje en su cuenta de X. El sábado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó que el accidente se registró en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá.