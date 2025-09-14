Brote de ébola deja 28 muertos en la República del Congo y alertan riesgo de propagación

Nairobi, República del Congo.- Al menos 28 personas han muerto por el brote de ébola declarado el pasado día 4 en la provincia de Kasai (centro de la República Democrática del Congo, RDC). informó este domingo el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de este país.

Según el organismo, el número de casos asciende a 81, lo que supone una tasa de letalidad del 34,6 %, mientras que los contactos identificados alcanzan los 716.

Desde el viernes se han registrado dos muertes, cinco nuevos casos y siete sospechosos en la zona de salud de Bulape, una de las áreas afectadas.

El pasado jueves, la agencia de salud de la Unión Africana (UA) alertó de que el brote de ébola en la RDC representa un "enorme desafío" para África, al estallar en un contexto de múltiples epidemias y en un escenario de "recursos limitados" para afrontarlas.

"Es un enorme desafío y supone también un gran esfuerzo para los propios gobiernos y todos los socios que trabajan juntos para controlar el brote", dijo en una rueda de prensa virtual el epidemiólogo Ngashi Ngongo, jefe de la Oficina Ejecutiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África).