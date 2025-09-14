​¡Masacre! Bombardeos israelíes dejan al menos 45 muertos en Gaza este domingo

Jerusalén, Israel- El Ejército israelí ha matado en lo que va de domingo alrededor de 40 personas en Gaza, la mayoría en bombardeos contra la norteña capital del enclave palestino, que las tropas israelíes se disponen a tomar desplazando a su millón de habitantes. Según un recuento provisional en las morgues de hospitales compartido por periodistas gazatíes en una plataforma conjunta, hasta las 14.30 hora local (11.30 GMT) se registraron 45 muertos y de ellos 29 han llegado a hospitales del norte de la Franja.

En Hospital Shifa, localizado en la asediada ciudad de Gaza, recibió de madrugada ocho cuerpos sin vida y una veintena de heridos, informó a EFE su director, Mohammad Abu Salmia, quien pidió protección para los hospitales de la urbe. La pasada madrugada, al menos los cuerpos de otras cinco personas y 35 heridos llegaron a su vez al Hospital Al Quds, operado por la Media Luna Roja Palestina en el mismo barrio de Tel al Hawa, según una fuente de este centro.