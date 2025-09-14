  1. Inicio
  2. · Mundo

​¡Masacre! Bombardeos israelíes dejan al menos 45 muertos en Gaza este domingo

Las morgues de Gaza ya contabilizan este domingo 45 muertos, la mayoría víctimas de los bombardeos israelíes, mientras las tropas avanzan en su objetivo de tomar la ciudad

  • 14 de septiembre de 2025 a las 07:40
​¡Masacre! Bombardeos israelíes dejan al menos 45 muertos en Gaza este domingo

El Ejército de Israel mató este domingo a unas 45 personas en Gaza, la mayoría en ataques contra la capital del enclave palestino, mientras sus tropas avanzan hacia la toma de la ciudad.

 Foto: Agencia EFE

Jerusalén, Israel- El Ejército israelí ha matado en lo que va de domingo alrededor de 40 personas en Gaza, la mayoría en bombardeos contra la norteña capital del enclave palestino, que las tropas israelíes se disponen a tomar desplazando a su millón de habitantes.

Según un recuento provisional en las morgues de hospitales compartido por periodistas gazatíes en una plataforma conjunta, hasta las 14.30 hora local (11.30 GMT) se registraron 45 muertos y de ellos 29 han llegado a hospitales del norte de la Franja.

Al menos 66 personas han muerto en Gaza ante ataques de Israel

En Hospital Shifa, localizado en la asediada ciudad de Gaza, recibió de madrugada ocho cuerpos sin vida y una veintena de heridos, informó a EFE su director, Mohammad Abu Salmia, quien pidió protección para los hospitales de la urbe.

La pasada madrugada, al menos los cuerpos de otras cinco personas y 35 heridos llegaron a su vez al Hospital Al Quds, operado por la Media Luna Roja Palestina en el mismo barrio de Tel al Hawa, según una fuente de este centro.

Israel asesinó a 12 palestinos tras ataque de horno comunitario en Gaza; hay niños

Además, en el sur, otros cuatro cadáveres y 24 heridos por disparos de tropas israelíes fueron trasladados al centro Naser, después de haber sido atacados cerca de uno de los puntos militarizados de distribución de alimento en el noroeste de Rafah.

El Ejército israelí ha ordenado hoy la evacuación de tres edificios altos en la ciudad de Gaza y bloques aledaños, y ya ha derribado al menos uno de ellos en el barrio de Rimal, de donde cada vez más personas son obligadas a huir al sur del enclave y cientos se han quedado sin casa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias